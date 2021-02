EXCLUSIV | Dinamovistii cer sprijinul statului pentru a scapa de Cortacero! "Nu putem lasa niste straini sa isi bata joc de un bun national"

Dinamo are probleme financiare grave.

Pablo Cortacero a preluat clubul la inceputul acestui sezon, dar nu a adus decat 550.000 de euro in Stefan cel Mare, iar echipa are probleme financiare uriase.

Directorul sportiv al "cainilor rosii" a facut un apel, in aceasta dimineata, la Pro X, catre organele de stat, al caror sprijin il asteapta pentru ca spaniolii de la conducerea clubului sa poata fi inlaturati.

"Sunt foarte multi oameni care ar vrea sa sprijine clubul, oameni de afaceri, sponsori... Pana nu vor avea o claritate, refuza sa vina langa echipa. Este dureros ca acesti spanioli au pus mana pe un club atat de mare si ca nu au facut decat sa distruga imaginea clubului si sa-i afecteze bunul mers.



Nu este simplu sa scapi de acesti oameni. Au facut multi pasi gresiti, repetate minciuni... Au aruncat foarte multe vorba despre sume astronomice pentru campionatul din Romania. Nu va fi usor, dar asta trebuie sa fie tinta noastra, a suporterilor si a organelor de stat pana la urma, pentru ca nu putem lasa niste straini sa vina sa-si bata de joc de un bun national.

Noi nu stim ce vor acesti oameni de la un club ca Dinamo. Ne-au aratat doar ca vor sa-l distruga. Nu se poate, nu si-au onorat nicio promisiune, n-au adus bani in club, dar au disparut. Dinainte de Craciun au disparut, nu mai exista picior de spaniol in Romania", a declarat Marius Nicolae la Ora exacta in sport.