"In ce forma e prietenul nostru!" FABULOS! Ce i-a spus Narcis Raducan lui Becali dupa atacurile lui MM Stoica

Din articol MM Stoica lasa sa se inteleaga ca Narcis Raducan ofera informatii din cadrul FCSB!

MM Stoica a continuat atacurile la adresa lui Narcis Raducan, omul care i-a luat locul la FCSB.

Narcis Raducan a raspuns dupa ce a fost catalogat drept lingau de MM Stoica. Tot acesta a criticat faptul ca regulamentul de ordine interioara de la FCSB a ajuns in presa. Narcis spune ca doar s-a amuzat impreuna cu Gigi Becali dupa ce a citit atacurile la adresa sa.

"Doar am glumit si i-am spus `in ce forma este prietenul nostru`. Nu a raspuns nimic. Am glumit, nu am nimic altceva de comentat", a dezvaluit Narcis Raducan, la Digi.



MM Stoica lasa sa se inteleaga ca Narcis Raducan ofera informatii din cadrul FCSB!



”Exista, hai sa nu folosesc cuvinte urate si sa spun ca sunt multi lingai in peisajul fotbalistic autohton. Sunt foarte multi oameni care corespund unui anumit tipar. La orice ora din zi si din noapte sunt disponibili sa dea interviuri, sa dea informatii din interior. Cum sa apara in presa regulamentul de ordine interioara. Ce este aici, WikiLeaks?”, a fost atacul lansat de Mihai Stoica.