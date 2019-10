MM e gata sa se intoarca la FCSB! Discuta des cu Becali si ar putea sa-l SCOATA din club pe Narcis Raducan! Detalii de ultima ora

MM s-a plictisit la TV si vrea sa revina in actiune.

Gazeta Sporturilor scrie ca exista discutii serioase intre parti in privinta intoarcerii lui Stoica in club. Reangajarea sa ar insemna disparitia lui Narcis Raducan din structura de conducere, anunta ziarul.



MM a plecat acum doua luni de la echipa, nemultumit ca Becali ii redusese la minimum atributiile. Fostului director sportiv i s-a facut insa dor de viata sa de dinainte si ar fi tentat sa lucreze din nou cu patronul FCSB.

"Sunt fortat sa muncesc, n-am combustibil cat sa-mi permit sa stau acasa. Am suficient cat sa trec iarna asta, mai departe de atat nu cred", a spus MM intr-un interviu acordat Digisport, lasand de inteles ca e pregatit sa se intoarca in fotbal mai devreme decat anuntase in august, cand s-a produs ruptura de FCSB.