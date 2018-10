"Imi iau cetatenie americana si ne judecam la Washington". Planul incredibil al lui Becali in razboiul cu Armata

Gigi Becali si MApN se judeca din nou. Dupa dosarul pentru stabilirea proprietarului marcii Steaua, Talpan, juristul CSA, l-a dat in judecata pe Latifundiarul din Pipera si pentru cauzarea unui prejudiciu. 37 de milioane de euro cere CSA Steaua despagubiri.

Becali, care a pierdut procesul pentru marca, spune acum ca nu are cum sa piarda si dosarul in privinta prejudiciului. El anunta ca e dispus sa mearga pana in panzele albe si chiar sa incerce sa obtina cetatenia americana, iar apoi sa cheme CSA Steaua la judecata la Washington.

"Sa va zic un lucru. Legea poate fi interpretata in privinta dosarului pentru marca, dar la prejudiciu e altceva. Acolo e clar, nu poate fi interpretabil. Acolo e vorba ca CSA nu a reusit sa produca atatia bani dupa ce a preluat marca, pentru a spune ca eu am provocat un prejudiciu. Si nici eu, cand aveam marca si eram Steaua, nu produceam atatia bani.

Daca tu ai produs 100 de lei de cand ai marca, cum poti sa ceri atatia bani, esti nebun la cap?!

Eu as putea sa-mi iau cetatenie americana si apoi sa iau actiunile pe numele meu. Si mergem sa ne judecam la curtea de la Washington.

Juridic le stiu eu mai bine decat multi juristi d-astia", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.