Ana Maria Prodan, certata de impresarii din Anglia: "De ce nu mi-ai zis de asta?" Perla lui Gigi, luata in vizor in englezi: "E fabulos!"

Ana Maria Prodan a fost luata la rost de colegii impresari din Anglia.

Englezii i-au reprosat, mai in gluma, mai in serios, ca nu le-a vorbit despre Dennis Man, jucatorul pe care Becali spera sa ia cel putin 50 de milioane de euro.

Englezii au aflat despre Man dupa ce au vazut declaratiile patronului de la FCSB care s-a laudat ca tanarul fotbalist va sparge toate recordurile in materie de transferuri in Romania.



"Eu am mai spus ca exista interes din partea unor cluburi si toata lumea a glumit. Ce face foarte bine Gigi Becali, si este o chestie foarte buna de marketing, este faptul ca el iese si spune ca o sa-l vanda pe 30 de milioane. Atunci preia toata presa. Oamenii din afara vad si ei si zic: 'Bai, cine e asta, ia sa vedem ce poate!'.

Mi-a trimis mesaj un impresar din Anglia. 'De ce nu mi-ai zis de asta? Chiar patronul a intrat si a vorbit de el'. E o chestie fabuloasa. Eu, ca manager, sunt cea mai fericita cand am jucatori la Steaua. Strainii nu stiu ca la noi patronii vorbesc in fiecare zi la televizor. Si le pare ceva iesit din comun atunci cand vad declaratii ale lui Gigi Becali despre anumiti jucatori", a declarat Ana Maria Prodan la ProX.