BREAKING NEWS | Ce se intampla in cazul de DEPUNCTARE a FCSB din cauza datoriilor catre Popa si Stan! Popa: "Bine ca s-a terminat!"

FCSB a scapat de depunctare in ultima secunda! I-a platit de urgenta pe Adi Popa si Alexandru Stan! Balgradean mai are de luat bani.

75 de mii de euro a platit Becali de urgenta ca sa scape de depunctare! Adi Popa si Alexandru Stan au dat FCSB in judecata si au castigat. Becali i-a platit pe ultima suta de metri. Becali tocmai a facut un transfer istoric pentru Liga 1: l-a dat pe Man in Italia pe 13 milioane de euro.

"Au avut termene de plata si acesta fost ultimul. Intr-un final e OK ca s-a terminat acest proces si ca mi am primit drepturile", a spus Adi Popa pentru www.sport.ro.

Popa a luat 50 de mii de euro, iar Stan 26. Atat erau datoriile FCSB catre ei.

Octavian Popescu e urmatoarea marfa de export a lui Becali: "Tavi Popescu asta e cel mai valoros, el e cel mai bun jucator al echipei. Sunt unii jucatori care nu joaca... Joaca ingerii pentru ei. Au ceva special, sunt ghidati de ingeri. Tavi e un om pe care- l ghideaza ingerii."



Petrea a primit intariri in lupta pentru titlu. Croatul Vukusic a ajuns la FCSB. A dat 26 de goluri in 35 de meciuri in campionat la Olimpija Ljubljana.

Antrenorul FCSB e bucuros: "E un atacant de careu, mobil, care speculeaza orice situatie. Sper din suflet sa intre si sa ne ajute, sa marcheze cat mai multe goluri".