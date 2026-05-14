Ilie Dumitrescu, uimit de clubul din Superliga: „Un miracol ce s-a întâmplat acolo!“

Ilie Dumitrescu, uimit de clubul din Superliga: „Un miracol ce s-a întâmplat acolo!“ Superliga
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campionatul 2025-2026 a fost plin de surprize. Mai ales că din play-off a lipsit, în premieră, FCSB, în timp ce un alt colos, care părea în colaps la un moment dat, a terminat sezonul regulat în Top 6.

TAGS:
Ilie DumitrescuCFR ClujDaniel Pancu
Din articol

Prima competiție fotbalistică s-a încheiat deja în România. La Sibiu, cupa a fost câștigată de Universitatea Craiova, după o finală în care oltenii au trecut de Universitatea Cluj, după executarea loviturilor de departajare.

De acum, mai avem o etapă din play-out, două din play-off, plus barajele pentru Conference League și pentru promovare / menținere în Superliga. Așadar, într-un moment în care competiția internă se apropie de final, avem un prilej bun pentru a trage niște concluzii.

CFR Cluj, rezultate oscilante în sezonul 2025-2026

  • Cfr cluj universitatea craiova play off superliga superbet 8052026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ilie Dumitrescu, fascinat de CFR Cluj

La capitolul marilor surprize din această ediție a Superligii ar trebui să trecem și CFR Cluj. Din două motive. În primul rând, pentru modul în care echipa s-a dus în cap, în debutul stagiunii. Iar apoi pentru felul în care s-a ridicat, cu 11 victorii succesive în campionat, prinzând play-off-ul!

Această „metamorfoză“ l-a fascinat pe Ilie Dumitrescu (57 de ani). Prezent la ceremonia de deschidere a ediţiei 2026 a turneului de şah, Super Chess Classic România din cadrul Grand Chess Tour, Dumitrescu a vorbit la superlativ despre formația din Gruia.

La CFR Cluj ceea ce s-a întâmplat a fost un miracol. Pancu a făcut ca echipa asta să ajungă de la evitarea retrogradării pe un loc în play-off şi acum are şansa să termine pe locul 3 în clasament. A realizat un record de victorii consecutive şi să nu uităm în ce condiţii a lucrat Daniel Pancu la CFR. Sunt, totuşi, nişte probleme financiare acolo şi aceste lucruri sunt foarte greu de gestionat în vestiar pentru a avea rezultate în acelaşi timp. Deci e un lucru extraordinar ce s-a întâmplat. Mai departe, Neluţu Varga (n.r. - patronul clubului CFR Cluj) va decide cine va fi antrenor. Daniel Pancu poate să antreneze orice echipă de top din România. Are maturitate, a avut rezultate la naţionala de tineret, s-a văzut potenţialul lui, deci eu cred foarte mult în Pancu“, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit Agerpres.

La ora actuală, CFR stă pe un „butoi cu pulbere“, după cum Sport.ro a arătat aici. În ultimele două etape din play-off, clujenii vor întâlni Dinamo în deplasare (16 mai) și FC Argeș acasă (23 mai).

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Salvatorii lui Alex au izbucnit în lacrimi când l-au găsit ghemuit în pădure, după două nopți. „El ne-a făcut cu mâna”
Salvatorii lui Alex au izbucnit în lacrimi când l-au găsit ghemuit în pădure, după două nopți. „El ne-a făcut cu mâna”
ARTICOLE PE SUBIECT
Edi Iordănescu, răspuns pentru CFR Cluj. Condițiile impuse de fostul selecționer
Edi Iordănescu, răspuns pentru CFR Cluj. Condițiile impuse de fostul selecționer
Ruptură totală la CFR Cluj! Varga l-a luat la rost pe Daniel Pancu: ”Nu vii tu să-mi faci aici regulile!”
Ruptură totală la CFR Cluj! Varga l-a luat la rost pe Daniel Pancu: ”Nu vii tu să-mi faci aici regulile!”
Neluțu Varga are trei variante pentru banca lui CFR Cluj după plecarea lui Daniel Pancu
Neluțu Varga are trei variante pentru banca lui CFR Cluj după plecarea lui Daniel Pancu
ULTIMELE STIRI
Florentino Perez a rupt tăcerea la o lună după Bayern - Real: ”Nu ne-au vrut în semifinale! Asta s-a întâmplat”
Florentino Perez a rupt tăcerea la o lună după Bayern - Real: ”Nu ne-au vrut în semifinale! Asta s-a întâmplat”
Salariul lui Drăguș, anunțat public: „Cine îi mai dă banii ăștia?“. Denis, aproape de lovitura carierei
Salariul lui Drăguș, anunțat public: „Cine îi mai dă banii ăștia?“. Denis, aproape de lovitura carierei
Carlo Ancelotti a semnat înainte de CM 2026!
Carlo Ancelotti a semnat înainte de CM 2026!
Cum au fost primiți oltenii la aeroport după ce au câștigat Cupa României
Cum au fost primiți oltenii la aeroport după ce au câștigat Cupa României
Chivu și-a spus oful după sezonul istoric de la Inter: "M-a rănit ceea ce au trebuit copiii mei să citească"
Chivu și-a spus oful după sezonul istoric de la Inter: "M-a rănit ceea ce au trebuit copiii mei să citească"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter

Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter

Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia

Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia

Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!”

Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!”

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

Cristi Chivu și-a luat soția și fiicele în brațe după ce a câștigat Coppa Italia. Imagini emoționante de la Roma

Cristi Chivu și-a luat soția și fiicele în brațe după ce a câștigat Coppa Italia. Imagini emoționante de la Roma

Legendarul Fabio Capello, interviu-eveniment pentru PRO TV și Sport.ro: „Cristi Chivu poate intra în istoria lui Inter Milano”

Legendarul Fabio Capello, interviu-eveniment pentru PRO TV și Sport.ro: „Cristi Chivu poate intra în istoria lui Inter Milano”



Recomandarile redactiei
Salariul lui Drăguș, anunțat public: „Cine îi mai dă banii ăștia?“. Denis, aproape de lovitura carierei
Salariul lui Drăguș, anunțat public: „Cine îi mai dă banii ăștia?“. Denis, aproape de lovitura carierei
Florentino Perez a rupt tăcerea la o lună după Bayern - Real: ”Nu ne-au vrut în semifinale! Asta s-a întâmplat”
Florentino Perez a rupt tăcerea la o lună după Bayern - Real: ”Nu ne-au vrut în semifinale! Asta s-a întâmplat”
Carlo Ancelotti a semnat înainte de CM 2026!
Carlo Ancelotti a semnat înainte de CM 2026!
Cum au fost primiți oltenii la aeroport după ce au câștigat Cupa României
Cum au fost primiți oltenii la aeroport după ce au câștigat Cupa României
O prezentatoare TV și-a cucerit fanii după ce s-a fotografiat la Italian Open: ”Bărbații merg la război pentru femei ca tine”
O prezentatoare TV și-a cucerit fanii după ce s-a fotografiat la Italian Open: ”Bărbații merg la război pentru femei ca tine”
Alte subiecte de interes
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!