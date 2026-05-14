Ilie Dumitrescu, uimit de clubul din Superliga: „Un miracol ce s-a întâmplat acolo!“

De acum, mai avem o etapă din play-out, două din play-off, plus barajele pentru Conference League și pentru promovare / menținere în Superliga. Așadar, într-un moment în care competiția internă se apropie de final, avem un prilej bun pentru a trage niște concluzii.

Prima competiție fotbalistică s-a încheiat deja în România. La Sibiu, cupa a fost câștigată de Universitatea Craiova, după o finală în care oltenii au trecut de Universitatea Cluj, după executarea loviturilor de departajare.

Ilie Dumitrescu, fascinat de CFR Cluj

La capitolul marilor surprize din această ediție a Superligii ar trebui să trecem și CFR Cluj. Din două motive. În primul rând, pentru modul în care echipa s-a dus în cap, în debutul stagiunii. Iar apoi pentru felul în care s-a ridicat, cu 11 victorii succesive în campionat, prinzând play-off-ul!

Această „metamorfoză“ l-a fascinat pe Ilie Dumitrescu (57 de ani). Prezent la ceremonia de deschidere a ediţiei 2026 a turneului de şah, Super Chess Classic România din cadrul Grand Chess Tour, Dumitrescu a vorbit la superlativ despre formația din Gruia.

„La CFR Cluj ceea ce s-a întâmplat a fost un miracol. Pancu a făcut ca echipa asta să ajungă de la evitarea retrogradării pe un loc în play-off şi acum are şansa să termine pe locul 3 în clasament. A realizat un record de victorii consecutive şi să nu uităm în ce condiţii a lucrat Daniel Pancu la CFR. Sunt, totuşi, nişte probleme financiare acolo şi aceste lucruri sunt foarte greu de gestionat în vestiar pentru a avea rezultate în acelaşi timp. Deci e un lucru extraordinar ce s-a întâmplat. Mai departe, Neluţu Varga (n.r. - patronul clubului CFR Cluj) va decide cine va fi antrenor. Daniel Pancu poate să antreneze orice echipă de top din România. Are maturitate, a avut rezultate la naţionala de tineret, s-a văzut potenţialul lui, deci eu cred foarte mult în Pancu“, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit Agerpres.

La ora actuală, CFR stă pe un „butoi cu pulbere“, după cum Sport.ro a arătat aici. În ultimele două etape din play-off, clujenii vor întâlni Dinamo în deplasare (16 mai) și FC Argeș acasă (23 mai).