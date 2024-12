La FCSB, buzoianul Valentin Crețu (35 de ani) traversează o formă bună. Cotat la 200.000 de euro de site-urile de specialitate, fundașul lateral a bifat apariții în majoritatea meciurilor campioanei en-titre din actuala stagiune.



Lucru remarcat și de Ilie Dumitrescu. Fostul internațional consideră că Mircea Lucescu, selecționerul României, ar trebui să-l ia în calcul pe Crețu pentru lotul primei reprezentative.



Fundașul lui FCSB are doar două prezențe la echipa națională de fotbal a României. Ambele în 2020 (5-3 vs. Belarus - amical; și 1-1 vs. Irlanda de Nord - Nations League B).



Ilie Dumitrescu propune la națională un jucător de la FCSB: ”E senzațional”



”Eu spun că e o realitate, nu e vis. Dacă iei meciurile lui Crețu cu Midtjylland, cu Olympiacos, cu Hoffenheim, băiatul ăsta a jucat senzațional pe fază defensivă.



Nu strălucește pe ofensivă, dar pe fază defensivă cu Crețu poți să îți faci treaba. Ia toate cifrele câte centrări dau fundași laterali (n.r. în SuperLiga).



Crețu poate fi o soluție, dacă este vreo problemă. Ar mai fi Mogoș și Manea. Crețu arată foarte bine”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.



Cifrele lui Vali Crețu, conform transfermarkt