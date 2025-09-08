Ilie Dumitrescu este de părere că Gigi Becali, patronul de la FCSB, nu a procedat corect atunci când a anunțat public faptul că vrea să îl transfere pe Louis Munteanu de la CFR Cluj.

Ilie Dumitrescu: ”Bîrligea ți-a câștigat calficarea și tu vorbești de transferul lui Louis Munteanu!”

Fostul mare atacant este de părere că declarațiile lui Gigi Becali îl afectează pe Daniel Bîrligea, atacantul titular al lui FCSB, care, în opinia lui Ilie Dumitrescu, este nedreptățit.

”Eram acasă, că îi spuneam lui Gigi în direct asta. Bîrligea ți-a câștigat calificarea, a făcut cel mai bun meci al lui la FCSB, și tu vorbești de transferul lui Louis Munteanu. Cum să faci, mă, așa ceva? Cum să vorbești despre asta?”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Deși s-a confruntat cu o serie de accidentări în acest sezon, Daniel Bîrligea s-a dovedit a fi decisiv pentru calificarea roș-albaștrilor în Europa League. În primul meci cu Aberdeen din play-off-ul competiției, Bîrligea a înscris și apoi a oferit pasa decisivă pentru golul lui Darius Olaru și a avut o prestație foarte bună și în meciul retur.

Recent, Gigi Becali a declarat că nu are de gând să renunțe la transferul lui Louis Munteanu, dar nu va crește oferta peste 4,5 milioane de euro.

„Rămâne oferta valabilă oricât e el fotbalist. Acum, un an-doi, că după îmbătrânește. 4,5 milioane (n.r. – de euro), oricând, la orice oră. Un prieten mi-a zis că <<dacă-i dai 6, îl dă>>. Păi, am înnebunit de cap? Păi, toți banii pe care îi iau din Europa îi dau lui Neluțu? Dau 4,5, dar 6?! O să vină familia și o să spună <<bă ești nebun?>>. Cum să dai 6 milioane? O să zică nevasta că îmi bat joci de bani“, a spus Gigi Becali.

