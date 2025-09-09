La pauza meciului, fostul internațional Ilie Dumitrescu a analizat prestația "tricolorilor" și a evidențiat doi jucători care i-au atras atenția în mod deosebit.



Fostul mare internațional a fost impresionat de autorul celor două goluri, Denis Drăguș, despre care a avut numai cuvinte de laudă.



Drăguș, lăudat la scenă deschisă



Ilie Dumitrescu a subliniat forma excelentă a atacantului, care a punctat în minutele 2 și 18, a doua oară cu o "scăriță" elegantă.



"Drăguș, într-o seară foarte bună. Atacă, are forță explozivă. A avut acel lob peste portar", a spus Ilie Dumitrescu.



Pe lângă Drăguș, un alt jucător din ofensivă a primit aprecieri. "A fost și Dobre destul de activ", a completat fostul component al Generației de Aur, care a remarcat și atitudinea generală a echipei lui Mircea Lucescu: "Am acoperit bine zonele, am fost mai agresivi".



Prima repriză a fost una alertă, cu România deschizând scorul rapid după o gafă în defensiva cipriotă. Drăguș a dublat avantajul după o pasă excelentă a lui Răzvan Marin, dar gazdele au redus din diferență prin Loizou în minutul 29, după o nesincronizare în apărarea noastră.

