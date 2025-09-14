Evoluțiile sale spectaculoase i-au atras laudele lui Ilie Dumitrescu, care l-a numit "pariul său", în timp ce Basarab Panduru anticipează deja un transfer la campioana FCSB.



După prestația solidă din meciul UTA - FC Argeș, scor 3-3, în care a marcat un gol spectaculos, brazilianul a fost analizat în termeni laudativi de Ilie Dumitrescu. Fostul mare internațional a mărturisit că l-a remarcat pe Caio încă de la primele sale apariții în tricoul piteștenilor.



"Este unul dintre remarcații mei încă de la început. A fost pariul meu pentru sezonul ăsta la FC Argeș", a punctat "Mister", potrivit Digisport.



Acesta a continuat cu o descriere detaliată a calităților care îl recomandă pe sud-american: "Este un foarte bun executant de faze fixe. Creează dezechilibru în duel unu la unu, atacă spațiul. Este un jucător foarte bun pentru SuperLiga. E un transfer reușit la FC Argeș".



"Să nu vă mire dacă ajunge la FCSB"



Fostul internațional Basarab Panduru consideră că FC Argeș va căuta să îl vândă pe Caio pentru a-și consolida bugetul, iar destinația ar putea fi una de top în campionatul intern.



Panduru îl vede pe mijlocașul de 24 de ani drept o țintă perfectă pentru FCSB. "Stai puțin, că FC Argeș trebuie să-l vândă pe Caio pentru că din asta trăiește. Are 24 de ani [...] Și să nu vă mire dacă ajunge Caio la FCSB", a spus acesta la Primasport.



În cele 10 partide jucate în acest sezon pentru piteșteni, brazilianul Caio a contribuit cu două goluri și trei pase decisive. Site-urile de specialitate îi stabilesc o cotă de piață de 400.000 de euro.

