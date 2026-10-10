Cele două formații se duelează în cadrul etapei #11 din Superliga României. Primele 45 de minute s-au încheiat, iar echipele au intrat la vestiare.

Ilie Dumitrescu a urmărit prima repriză din FCSB - Oțelul și s-a convins: „Acolo mai e de muncit”

Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu a urmărit primul mitan și a avut remarcat prospețimea gazdelor.

„Posesie superioară, fără situații importante de gol. Mai activi Crețu și Pădurariu decât Korenica și Miculescu. Ce mi-a plăcut de fapt la FCSB a fost reacția la jocul fără minge. A fost o echipă cu tonus, cu reacție să recupereze mingea. Pe ofensivă mai e de muncit, mai e de lucrat. Cam asta e cea mai bună formulă”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Echipele de start