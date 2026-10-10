Cele două formații se duelează în cadrul etapei #11 din Superliga României. Primele 45 de minute s-au încheiat, iar echipele au intrat la vestiare.
Ilie Dumitrescu a urmărit prima repriză din FCSB - Oțelul și s-a convins: „Acolo mai e de muncit”
Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu a urmărit primul mitan și a avut remarcat prospețimea gazdelor.
„Posesie superioară, fără situații importante de gol. Mai activi Crețu și Pădurariu decât Korenica și Miculescu. Ce mi-a plăcut de fapt la FCSB a fost reacția la jocul fără minge. A fost o echipă cu tonus, cu reacție să recupereze mingea. Pe ofensivă mai e de muncit, mai e de lucrat. Cam asta e cea mai bună formulă”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.
Echipele de start
- FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – V. Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, O. Arad – Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita
- Rezerve: M. Popa, Gnahore, Joao Paulo, D. Avram, Politic, Batubinsika, M. Toma, Radunovic, L. Stancu, Al. Stoian
- Antrenor: Laurențiu Reghecampf
- Oțelul (4-3-3): Dur-Bozoancă - Sylla, Christopoulos, P. Iacob, M. Silva - A. Ciobanu, R. Brito, Pedro Nuno - Bordun, Correia, Patrick
- Rezerve: M. Contra, D Emilian Neicu, Zator, C. Olteanu, M. Frunză, Joao Paulino, Bălănică, Aftene, Dan Cristian Neicu
- Antrenor: Rui Duarte