Laurențiu Reghecampf debutează în această seară în al treilea său mandat pe banca celor de la FCSB. La meciul cu Oțelul Galați, tehnicianul va alinia un sistem cu patru fundași.

Primul ”11” aliniat de Laurențiu Reghecampf pentru meciul cu Oțelul

Doi dintre jucătorii care au fost constant titulari la formația roș-albastră vor trece pe banca de rezerve, Risto Radunovic, care a trecut în plan secund după venirea lui Ricardo Pădurariu și, mai nou, Joao Paulo, care devenise titular incontestabil la FCSB.

Ștefan Târnovanu este portarul ales de Reghe, iar linia defensivă va fi formată din Crețu și Pădurariu în flancuri, în timp ce în centrul apărării se vor afla Dawa și Duarte.

La închidere, se vor afla Ofri Arad și Karlo Muhar, astfel că Joao Paulo va trece și el pe banca de rezerve. În ofensivă, nu sunt foarte multe schimbări, mai ales că Denis Drăguș și Aymen Boutoutaous sunt accidentați. Miculescu, Cisotti și Korenica se vor afla în spatele vârfului Arnold Garita.

Surpriza vine însă când vine vorba despre noul căpitan al roș-albaștrilor. Laurențiu Reghecampf i-a înmânat banderola lui Karlo Muhar.