Marele călcâi al marelui Mamut! Florin Caramavrov, după Universitatea Craiova - FCSB 0-1

de Florin CARAMAVROV

Alungat de Craiova și fără gol marcat de un an și trei luni, croatul Ivan Mamut e băgat în disperare de cauză în minutul 84 al meciului cu FCSB și înscrie printr-o execuție fenomenală în minutul 86! Imensă inspirație! A lui Gigi Becali sau a lui Toni Petrea? Nici nu mai contează a cui, de vreme ce victoria, obținută cu ajutor divin, aduce trei puncte imense ca și numele lui Mamut pentru echipa care a ratat în ultimii patru ani titlul de campioană din cauza elucubațiilor patronale.

Istvan Kovacs n-a văzut penalty în minutul 79

Mamut l-a salvat și pe Istvan Kovacs, abitrul cu o prestație perfectă în semifinală de Champions League, dar care n-a văzut un penalty clar în minutul 79 al unui meci din banalul campionat românesc. Cum să nu dai așa ceva? E greu de explicat, mai ales că domnul Istvan era poziționat corect și a văzut bine faza. Chiar mă întreb cum ar putea motiva domnia-sa decizia pe care a luat-o, într-o fază în care nu se putea vorbi de un duel umăr la umăr, ci de o împingere evidentă și de o forță disproporționată.

Dar să-l lăsăm pe Kovacs și să revenim la Mamutul meciului. La Mamut și la Dumiter, dar și la Toni Petrea. Cred că trebuie să i se acorde celui din urmă sau celui care a făcut schimbările premiul de antrenorul anului. Trebuie să fii un geniu să începi un meci fără un vârf clasic, să continui din minutul 37 cu un atacant central și să termini jocul cu doi atacanți de careu! Arătați-mi un alt antrenor în lumea asta care are o startegie similară și vă promit să mă duc la șah.

Ce m-a mai frapat în acest meci dintre CS Universitatea Craiova și FCSB? Faptul că Octavian Popescu deja se crede Messi sau chiar mai mare decât acesta, deși e la începutul carierei și n-a câștigat nimic până acum. Dacă asta e direcția pe care se îndeaptă, atunci nu îl văd bine. Nu e deloc Messi, deși am vrea să avem și noi, românii, un jucător excepțional. Dar Octavian Popescu trebuie să câștige mai întâi niște trofee cu echipa lui de club sau să fie decisiv la națională, iar după aceea se poate dribla și singur, dacă asta îl satisface.

Despre CS Universitatea Craiova. Rămâne din nou cu varianta câștigării Cupei României. Dacă în ceea ce o privește pe FCSB am depistat cauza eșecurilor din ultimii ani, la echipa lui Rotaru sunt încă nedumerit. Are un antrenor de care mulți spun că e bun, sunt câțiva jucători experimentați în lot, alții s-au „copt”, există o îmbinare eficientă între această experiență și exuberanța tinerilor, stadionul se umple la meciurile importante, le-a bătut pe ambele contracandidate la locul 1! Să zicem că e doar primul an în care și-au fixat ca obiectiv titlul și să așteptăm sezonul care vine. Va putea acest club mai mult? Voi ce ziceți?