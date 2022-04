Cei doi nu au avut o relație excelentă în ultimele luni, Iftime criticând mai multe decizii ale antrenorului, însă omul de afaceri spune că lucrurile s-au reglat între timp și este încrezător că Marius Croitoru va rămâne la FC Botoșani și în sezonul următor.

Valeriu Iftime a anunțat ce se întâmplă cu Marius Croitoru din sezonul următor

Valeriu Iftime nu crede că Marius Croitoru va da curs unei oferte de la FCSB, însă, cu toate acestea, nu s-ar opune unei plecări, în cazul în care antrenorul va solicita acest lucru.

"Părerea mea e că nu pleacă Marius la FCSB. Eu vreau să rămână la mine, relațiile noastre sunt la fel de normale ca înainte. Sigur că presa încearcă să înfileteze un pic lucrurile acolo și mai apar mici scântei. Eu îl apreciez tare mult și mi-e greu să vorbesc urât despre un antrenor care a făcut mult pentru Botoșaniul. Sigur, acum știți cum e, nu e singurul, nu e nici ultimul.

Marius are viața lui, eu vreau să rămână la Botoșani și cred că va rămâne. În cazul în care va avea o ofertă bună din altă parte și va vrea să plece, cu sau fără contractul cu care îl am cu el, eu îi dau drumul, dar lucrurile sunt ok acum. Avem un obiectiv, iar aseară a fost un meci foarte greu pentru că această Craiova este bună, bună!", a spus Marius Croitoru, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Marius Croitoru antrenează la FC Botoșani din iunie 2019, aceasta fiind prima experiență din cariera tehnicianului de 41 de ani. Fostul mijlocaș a calificat de două ori echipa în play-off și a jucat în preliminariile Europa League.

În acest sezon, FC Botoșani nu a mai reușit să prindă play-off-ul, însă luptă pentru un loc care duce la barajul pentru Conference League. Cu trei runde înainte de finaul sezonului, echipa lui Marius Croitoru se află pe locul 8, cu 35 de puncte.