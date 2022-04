”Pare că le știe pe toate”. Ruptură totală între Iftime și Croitoru? Patronul de la Botoșani a vorbit din nou despre antrenor

Omul cu banii de la Botoșani s-a enervat când a auzit că antrenorul său, Marius Croitoru, a decis să nu primească presa și fanii la meciul amical cu rivala din zona Moldovei, Politehnica Iași, în prezent în Liga 2.

Iftime este optimist că va reuși să ”pună lucrurile la punct” în relația cu antrenorul care a pregătit FC Botoșani în ultimele trei sezoane.

"În general presa nu greșește. Nu pot să spun că în cazul meu este o eră glaciară între mine și Marius Croitoru. Este o relație foarte corectă instituțional, dar parcă nu mai are aceeași căldură ca acum jumătate de an. Lucrurile sunt controlabile, dar au geneză a lor și anume că eu cred că Marius parcă nu mai are ascultare de nimeni și pare că le știe de toate când îi dau sfaturi.

Eu am o anumită vârstă și experiență și încerc să-l atenționez și nu are nicio legătură cu rezultatele echipei, este pur și simplu construcția mea cu un om, cu un antrenor pe termen lung, dar eu cred că o vom pune la punct și lucrurile vor funcționa. Dacă Marius nu vrea să înțeleagă, o să vedem cum facem…", a spus Valeriu Iftime, la Sport Total FM.

Recent, Valeriu Iftime a dezvăluit că a încercat să ia legătura cu Marius Croitoru, după meciul cu Farul Constanța, dar acesta nu i-a răspuns la telefon, spre dezamăgirea patronului de la FC Botoșani. ”Nu e nimeni care să nu-mi răspundă la telefon”, a spus acesta.

Oricum, Iftime este dezamăgit după ce echipa sa a ratat play-off-ul chiar în utlima etapă, după înfrângerea din meciul cu FC Argeș, scor 2-1.