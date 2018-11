Ii fura un nou titlu Petrescu lui Becali? "Nu ai asta, pa! Esti mort!" Gigi nu se teme de revenirea romanului in Liga 1

Dan Petrescu isi va incheia aventura in China. Nu a reusit minunea si nu a putut sa-i salveze pe Guizhou de la retrogradare.

Dan Petrescu avea ca obiectiv in China evitarea retrogradarii, insa cu doua etape inainte de final Guizhou a retrogradat matematic. Potrivit informatiilor aparute in presa chineza, oficialii clubului nu doresc sa-i prelungeasca intelegerea romanului.

Gigi Becali nu se teme de o eventuala revenire a lui Petrescu in Liga 1. Petrescu a luat titlul sezonul trecut cu CFR Cluj, chiar in fata echipei lui Dica, insa Becali nu crede in revenirea antrenorului pe banca ardelenilor.



"Ce sa faca Petrescu? Sa ia campionatul si ce? Ii dai multi bani lui Dan Petrescu si apoi iar buf in cap. Acolo trebuie sa ai coeficient (n.red. in competitiile europene). Nu il ai, pa! Esti mort!", a declarat Gigi Becali pentru ProTV.

In ultima perioada s-a vorbit intens despre o intoarcere a lui Petrescu pe banca CFR-ului. Clubul ardelean si-a schimbat conducerea si s-a speculat ca o data cu aceasta modificare se va schimba si antrenorul.

Pana acum, totul a ramas doar la nivel de zvon deoarece Petrescu era sub contract, insa din iarna situatia se poate schimba.

CFR Cluj este lider in Liga 1, cu 29 de puncte dupa 14 etape. FCSB este pe locul 2, cu 27 de puncte.