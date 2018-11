EXCLUSIV! Becali a ales inlocuitorul lui Eddy Gnohere! El este ATACANTUL asteptat de FSCB! Anuntul de ULTIMA ORA al patronului

Becali i-a ironizat pe dinamovisti inaintea de derby.

Gigi Becali este sigur de victoria in derby-ul cu Dinamo din acest weekend. El a declarat la Ora Exacta din Sport ca echipa lui Nicolae Dica nu are cum sa se incurce in acest meci!

Becali a facut si o comparatie intre derby-ul cu Dinamo si o partida care a avut loc in aceasta saptamana in UEFA Champions League si s-a incheiat cu scorul de 5-0 pentru oaspeti: "O sa vedeti duminica - Steaua va fi Real Madrid iar Dinamo va fi Plzen" a spus Gigi Becali in exclusivitate pentru Pro TV.

Patronul FCSB-ului a reconfirmat plecarea din iarna a lui Eddy Gnohere pentru 7 milioane de euro si a anuntat ca negociaza ultimele detalii pentru aducerea unui inlocuitor! Este un atacant roman si Becali negociaza in secret cu clubul acestuia! Vedeti toate detaliile in jurnalul din Sport de la Pro TV de la ora 20.00!