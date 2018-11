Becali nu trebuie sa caute departe: fundasul perfect pentru FCSB joaca in Liga 1 si costa doar 500.000 de euro! "Idolul meu a fost Radoi" // INTERVIU

Iulian Cristea si Marius Constantin au fost stalpii defensivei Gazului Metan in turul sezonului regulat.

Autor: Casian Soneriu

Gaz Metan Medias este fara doar si poate revelatia sezonului in Liga 1, iar Iulian Cristea este omul surpriza al turului de campionat. Nimic nu anunta evolutile impresionante ale fotbalistului cotat la 500 de mii de euro.

A revenit mai puternic dupa o accidentare grava si face legea in defensiva Gazului Metan. Dupa ce a debutat la Medias pe pozitia de mijlocas central, acum este om important in defensiva dupa ce a fost reprofilat de Teja. La doar 24 de ani, are o pasiune mai putin intalnita la fotbalistii din Liga 1.

"Am fost foarte bucuros la aflarea vestii ca am fost inclus in echipa turului de sezon regulat"

Stiu ca esti mijlocas central la baza. Cum a fost reprfoilarea pe postul de fundas central si de unde vin aceste evolutii constante pe acest post?

Nu pot spune ca la baza sunt mijlocas central in totalitate pentru ca ambele posturi imi plac foarte mult, iar la juniori jucam pe ambele pozitii. In evolutiile constante are un rol foarte important profesorul Teja care vorbeste foarte mult cu noi. Stie sa scoata maxim de la noi si munca depusa la antrenamente este una foarte buna. Acest lucru se vede si in rezultatele obtinute pe teren.

Care a fost reactia ta cand ai vazut ca esti inclus in echipa turului de campionat?

Vestea ca sunt inclus in echipa turului mi-a dat-o profesorul Teja inaintea inceperii antrenamentului. M-a felicitat pentru aceasta performanta. Am fost foarte bucuros la aflarea acestei vesti, iar pe aceasta cale vreau sa multumesc echipei deoarece fara ei nu puteam realiza aceasta performanta.

Cat de sus poate urca Gaz Metan in acest sezon?

Eu zic ca un prim obiectiv propus de noi jucatorii este intrarea in playoff care ar fi oricum o performanta pentru echipa Gazului. Odata intrati in playoff ramane de vazut cat de sus poate urca aceasta echipa.

(FOTO sus: Numarul 6)

Ai doar 24 de ani. Te gandesti la echipa nationala? Dar la un transfer?

Orice jucator cand se apuca de fotbal se gandeste si viseaza sa ajunga la echipa nationala, indiferent de varsta la care reuseste aceasta performanta, iar la un eventual transfer normal ca ma gandesc, deoarece cu totii tindem sa ajungem cat mai sus in viata.

Si-a ales favorita in derby!

FCSB are nevoie de un fundas central. Te-ar tenta o mutare acolo? Ai fost contactat de cineva de la Bucuresti?

FCSB trece printr-o criza de fundasi centrali. Eu cred ca orice jucator si-ar dorii sa ajunga la FCSB deoarece este una din echipele de top din Romania. Nu am fost contactata de nimeni de la Bucuresti.

Cine pleaca primul de la Medias, tu sau Olaru?

Nu va pot spune cine pleaca prima data. Momentan amandoi suntem la Gaz Metan si dorim sa avem evolutii satisfacatoare.

Ai vreun idol?

Da, am mai multi idoli. Idolul meu inca din copilarie a fost Mirel Radoi. Mi-a placut foarte mult si Chiriches, iar din strainatate imi place foarte mult Ramos.

Cum suna asta: Iulian Cristea convocat la nationala pentru dubla cu Lituania si Muntenegru

Va dati seama ca suna foarte bine. Convocarea pentru dubla cu Lituania si Muntenegru ar fi un vis devenit realitate si incununarea unui an foarte bun pe care l-am avut pana acum si sper sa continui tot asa.

Care crezi ca a fost cel mai bun meci al tau in acest sezon?

Din punctul meu de vedere cel mai bun meci din acest sezon l-am avut impotriva Craiovei in care am reusit sa marchez un gol care a adus victoria Gazului.

Ai vreun campionat favorit? Ce stil de joc ti se potriveste cel mai mult?

Imi place foarte mult campionatul Germaniei deoarece unul din lucrurile pe care se pune accent este forta si cred ca acesta este un stil de joc care m-ar avantaja.

Cu ce echipa tineai cand erai mic? (In afara de Gaz Metan...)

Echipa mea favorita din Romania de cand eram copil era Steaua, iar la fiecare derby aveam conflicte cu fratele meu, el find dinamovsit. Pe plan extern echipa mea favorita a fost Barcelona.

Ce iti place sa faci in timpul liber?

Timpul meu liber in mare parte il petrec acasa cu familia. O alta pasiune este cresterea porumbeilor voiajori alaturi de care reusesc sa ma relaxez foarte tare.

A debutat in Liga 1 in anul 2014, iar din acest sezon a devenit om de baza in formatia lui Mihai Teja. A fost imprumutat timp de 6 luni la Metalurgistul Cugir pentru a prinde minute in 2014, iar de atunci a jucat doar in tricoul formatiei din Medias. Cristea are 6 selectii la nationala Under 21.

FOTO: Istvan Bertalan