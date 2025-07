La începutul acestei veri, Gigi Becali a insistat foarte mult pentru transferul lui Dennis Politic de la Dinamo. Prima variantă era una fantezistă, în care FCSB era dispusă să îi cedeze pe Nana Antwi, Malcom Edjouma și Jordan Gele la FC Hermannstadt, iar pe Alexandru Musi și Ianis Stoica (jucător la FC Hermannstadt, club rămas cu o datorie de 500.000 de euro față de FCSB) la Dinamo.

Andrei Nicolescu: " Am fost de acord și cu numărul de pe tricou al lui Ianis Stoica. A doua zi, s-au schimbat lucrurile"



Până la urmă, FCSB l-a transferat pe Politic, însă nu conform planului inițial. L-a oferit pe Alexandru Musi și aproximativ 1.000.000 de euro celor de la Dinamo.



Dinamo s-a arătat foarte atrasă de ideea de a-l avea pe Ianis Stoica, însă afacerea nu s-a mai realizat. Andrei Nicolescu, președintele clubului, oferă acum detalii despre modul în care atacantul lui Hermannstadt s-a răzgândit în decurs de 24 de ore.



"Eu am discutat cu Ianis Stoica atunci când am avut OK-ul și domnul Gigi Becali mi-a zis că s-a înțeles cu Hermannstadt. Inițial, în prima zi, totul a fost OK. Inclusiv condiția legată de numărul de pe spate - era ceva important pentru el - și am agreat-o. După care, în a doua zi s-au schimbat lucrurile. Am înțeles că s-au schimbat și în discuțiile pe care le avea domnul Becali cu Hermannstadt", a spus Nicolescu, la Prima Sport.

Alex Băluță și Ianis Stoica, reticenți la negocierile cu Dinamo: "Totuși, tratează Dinamo cu respect!"



Oficialul lui Dinamo spune că o astfel de atitudine din partea jucătorilor îl face să se retragă de la negocieri și susține că și Alexandru Băluță a avut o reacție asemănătoare când a fost contactat de Dinamo.



"Cu Băluță au fost niște discuții acum vreo lună. Ne-am lovit de reticența lui de a discuta, de a intra în detalii apropo de potențiala trecere. Nu știu ce gândește el, dar n-are rost să discută acum. E mult mai departe Băluță față de discuția cu Ștefănescu. Eu n-am discutat cu el, ci directorul nostru sportiv, Cosmin. Am înțeles că a fost reticent Băluță.



A fost și cazul lui Ianis Stoica (n.r - de jucător reticent). După ce am simțit în prima zi, următoarea discuție mi s-a părut complet diferită. El venea de la un alt club, nu de la FCSB. Totuși, tratează Dinamo cu respect! Dacă ai apucat să spui niște lucruri și să ți le asumi, nu e corect să te întorci așa în 24 de ore", a mai spus Nicolescu.