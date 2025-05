După mai multe tatonări cu Dinamo, Gigi Becali a crescut și mai mult oferta pentru Dennis Politic. Este dispus să ofere nu mai puțin de cinci jucători pentru a transfera extrema rivalei.



Gigi Becali, dispsus să renunțe la 5 jucători pentru a-l avea pe Dennis Politic

În afacere ar fi implicată și FC Hermannstadt. Gigi Becali anunță că este dispus să îl cumpere pe fostul său atacant Ianis Stoica și să îl cedeze ulterior la Dinamo. La schimb, sibienii vor primi trei jucători, pe Nana Antwi (care în acest sezon a fost împrumutat), Malcom Edjouma și Jordan Gele.



Conform planului anunțat de Becali, Dinamo l-ar mai primi și pe Alexandru Musi, pe lângă Ianis Stoica.



"Ca să-l iau pe Politic, îl dau pe Musi, îl dau pe Ianis Stoica, îl dau și pe Edjouma, dau și pe Gele. Dau patru jucători pentru Politic!



Ianis Stoica nu mai este al nostru, dar îl cumpăr și îl dau la Dinamo. Nu am clauză de răscumpărare, dar mă înțeleg cu patronii de la Hermannstadt.



Cei de la Sibiu au zis că vor și jucător, pe Nana Antwi. Eu le-am propus Nana Antwi, Edjouma, Gele și să plătesc jumătate din salariile lui Gele și Edjouma. Așa îl iau pe Ianis Stoica, iar la Dinamo îl dau pe Ianis Stoica și pe Musi. Și eu îl iau pe Politic!



Ei au belele cu suporterii. Suporterii acceptă transferul doar dacă ei întăresc echipa. E pariul meu Politic!", a spus Becali, la Prima Sport.

Gigi Becali: "Kopic ar fi spus că face din Musi un jucător mult mai bun decât Politic"

Finanțatorul de la FCSB a explicat ulterior cum a ajuns să ofere 5 jucători pentru Dennis Politic și de ce dinamoviștii au mare încredere în Alexandru Musi.

"Varianta asta a apărut acum un sfert de oră. Nicolescu se zbate de cinci zile. El crede foarte mult în Musi și în Ianis Stoica.



Am înțeles că Zeljko Kopic le-ar fi spus că face din Musi un jucător mult mai bun decât Politic într-un an. Așa am auzit un zvon.



Nicolescu mi-a spus că peste 2-3 ani vor să se bată la titlu și că acum vor să fie stabili, să aducă jucători români și să ia banii pentru solidaritate de la Federație", a mai spus Becali.



Gigi Becali: "Hermannstadt nu îmi mai dă mie 500.000 de euro pentru Ianis Stoica. Le dau eu lor 500.000"

Becali a explicat ulterior situația complicată a lui Ianis Stoica. Atacantul a fost cedat gratis de FCSB la Hermannstadt, în vara anului trecut, dar Gigi Becali susține că a avut o înțelegere verbală prin care sibienii să îi plătească 500.000 de euro în momentul în care îl vând pe internaționalul U21.



Acum, Becali nu numai că nu mai vrea cei 500.000 de euro, ci ar fi dispus să ofere chiar el încă jumătate de milion de euro pentru a rezolva transferul lui Politic.



"De la Hermannstadt am vorbit întâi cu Rotar. Apoi mi-a zis cineva să vorbesc cu Băcilă. Le-am zis: 'Dacă v-am dat jucătorul (n.r - pe Ianis Stoica), n-aveam niciun act și v-am zis că atunci când îl vând, îl vând de la voi, pe încredere'.



Găsisem să îl vând pe Ianis Stoica cu 500.000 de euro, dar Hermannstadt a zis atunci să îl las la ei, pentru că îl vând ei. Ei nu l-au plătit încă, dar acum le ofer un milion de euro pentru el. Adică nu îmi mai dau ei mie cei 500.000, ci eu le mai dau lor 500.000.



Așa îmi e și mie de ajutor, dar și eu le dau lor jucători", a mai spus Becali.