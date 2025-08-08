Valeriu Iftime, finanțatorul lui FC Botoșani, spune că nu are o rivalitate cu Dan Șucu, omologul său din birourile Rapidului. Acesta a declarat că îl respectă ca afacerist pe proprietarul Mobexpert, deși a fost jignit când a fost numit subordonat al lui Gigi Becali. Botoșăneanul știe motivul pentru care Șucu a decis să investească sume imense de bani la Genoa (Serie A, Italia). Informația i-ar fi fost dezvăluită de patronul FCSB, dar a precizat că nu o poate face publică, deși este senzațională, deoarece a fost confidențială.



"Nu m-am temut de Rapid, nu mă tem că o să mă zdrobească Rapidul"

"În deplasare, de când sunt în Liga 1, am văzut vreo 10 meciuri. Am văzut un singur meci cu Rapid, dar pe Arena Națională. Eram curios să văd atmosfera de pe Giulești. A fost un meci greu, dar nu m-am temut de Rapid, nu mă tem că o să mă zdrobească Rapidul. S-a întâmplat ce s-a întâmplat acolo... Giuleștiul nu știu dacă mai e de speriat, depinde de fotbalist.



Leo Grozavu mi-a spus în dimineața meciului că fotbaliștii adevărați iubesc atmosfera de pe Giulești, vor adrenalină, adversitate, să joci împotriva fanilor de acolo. Se spune că publicul te împinge de la spate, dar de multe ori publicul mărește și ambiția adversarului. Cei foarte tineri pot avea probleme de emoție.



Cred că fizic stăm bine, mult mai bine decât multe echipe. Diferența nu e atât de mare între fotbaliști, ați văzut ce-au pățit FCSB cu Dinamo și CFR-ul. În acest sezon, cu Dinamo puteam să câștigăm, am avut ocazii foarte bune la final, Cu Rapid am jucat bine, iar cu Farul, care e pe locul 1, am luat un gol de portar.



"Cu Dan Șucu nu am nicio rivalitate în fotbal. Ne-am văzut de câteva ori în relație de business"

Cu Dan Șucu nu am nicio rivalitate în fotbal. Ne-am văzut de câteva ori în relație de business, o dată ne-am văzut la o întâlnire cu LPF, iar de două ori a venit dumnealui la meciurile de la Botoșani. În rest, 'vă salut', 'bună ziua', 'să dea Dumnezeu să nu câștigați (râde)!'.



Nu știu dacă face politică, e un om respectabil în țara asta și are niște lucruri făcute. Nu a fost nici pe frecvența mea și nu am avut eu cum să mă contrez. O dată a vorbit niște prostii, spunând că am o relație de subordonare cu Becali, ceea ce era o aberație. Dar atunci era la început, a trebuit să-l pun la punct. Vorbea gura fără dumnealui. Spunea că eu, personal, sunt subordonat lui Becali, ceea ce este o greșeală mai mare decât afirmația că apa curge la deal de fiecare dată.



"Eu nu știu cum a luat echipa în Italia, nu am nicio logică cum a luat-o"

(V-ați gândit să luați o echipă în Italia, ca să-i faceți concurență acolo?) Nuuu! Eu nu știu cum a luat echipa în Italia, nu am nicio logică cum a luat-o. Am vorbit cândva cu domnul Becali și mi-a explicat, dar nu pot să vă spun cum.



Dacă îi cresc mușchii foarte tare, e foarte bine, să aibă o echipă în Italia și pe urmă să facă spectacol cu una din România. Nu știu, habar n-am care e legătura asta, ce sinergie, ce câștig reciproc are acolo. Sunt cheltuieli mari acolo, pot fi și venituri mari. Dar mi-a spus domnul Becali de ce a luat-o, nu vă spun că râde aparatul de filmat. Nu pot să spun, a fost o discuție privată", a mărturisit Valeriu Iftime pentru Sport.ro.

