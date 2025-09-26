GALERIE FOTO Gaură mare în apărarea lui Dinamo! Cum a egalat Universitatea Craiova la doar câteva minute după ce a primit gol

Gaură mare &icirc;n apărarea lui Dinamo! Cum a egalat Universitatea Craiova la doar c&acirc;teva minute după ce a primit gol Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo se vede LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

TAGS:
derbyUniversitatea CraiovaSuperligaDinamo
Din articol

Aflată pe primul loc, echipa lui Rădoi primește vizita rivalei din „Ștefan cel Mare“, pe val, la rândul ei.

Cum a egalat Universitatea Craiova la doar câteva minute după ce a primit gol

Meciul dintre formația bucureșteană și echipa lui Mirel Rădoi a început în forță, după ce Musi a deschis scorul în minutul 17.

Bucuria lui Dinamo nu a durat mult, pentru că elevi lui Kopic au stat rău la mijlocul terenului și i-au oferit prea mult spațiu lui Baiaram.

Talentatul fotbalist al oltenilor a profitat de gaura din apărarea „câinilor” și l-a servit perfect pe Teles, care a scăpat singur cu portarul Epassy și a restabilit egalitatea.

La momentul redactării articolului scorul partidei de pe Ion Oblemenco este 1-1.

  • Vlcsnap 2025 09 26 21h27m43s620
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sursă foto Digi Sport

Echipele de start: 

  • U. Craiova: Isenko - Rus, Screciu, Badelj - Rădulescu, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Assad, Baiaram
  • Rezerve: Lung, Stevanovic, Mogoș, Mora, Anzor, A. Crețu, D. Matei, Houri, Băsceanu, Etim, Nsimba, F. Ștefan
  • Antrenor: Mirel Rădoi

  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Kyriakou, Mărginean, Cîrjan - Musi, Perica, Karamoko
  • Rezerve: Roșca, Licaciu, Licsandru, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu, Armstrong, A. Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic
ARTICOLE PE SUBIECT
&bdquo;Ion Oblemenco&rdquo; erupe &icirc;n derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo! Cum arată tribunele arenei
„Ion Oblemenco” erupe în derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo! Cum arată tribunele arenei
Revenire de senzație la Dinamo! E titular &icirc;n meciul cu Universitatea Craiova
Revenire de senzație la Dinamo! E titular în meciul cu Universitatea Craiova
Universitatea Craiova, gata de derby-ul cu Dinamo! Elevii lui Mirel Rădoi au ajuns la stadion
Universitatea Craiova, gata de derby-ul cu Dinamo! Elevii lui Mirel Rădoi au ajuns la stadion
ULTIMELE STIRI
Marius Măldărășanu, revoltat după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu FC Argeș: &bdquo;Vorbesc foarte rar despre arbitraj&rdquo;
Marius Măldărășanu, revoltat după înfrângerea cu FC Argeș: „Vorbesc foarte rar despre arbitraj”
Universitatea Craiova &ndash; Dinamo 1-1, ACUM pe Sport.ro! Duel tare pe &bdquo;Oblemenco&rdquo;
Universitatea Craiova – Dinamo 1-1, ACUM pe Sport.ro! Duel tare pe „Oblemenco”
Sub ochii lui Gică Hagi, Ianis a prins 20 de minute cu Galatasaray! Nota primită de &bdquo;Prinț&rdquo;
Sub ochii lui Gică Hagi, Ianis a prins 20 de minute cu Galatasaray! Nota primită de „Prinț”
Basarab Panduru vede o surpriză &icirc;n play-off: &rdquo;Arată foarte bine&rdquo;
Basarab Panduru vede o surpriză în play-off: ”Arată foarte bine”
Tătărușanu, &icirc;ntrebat direct de refuzul lui Lucescu de a-l convoca pe fotbalistul care ar strica atmosfera din vestiar
Tătărușanu, întrebat direct de refuzul lui Lucescu de a-l convoca pe fotbalistul care ar strica atmosfera din vestiar
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Marius Măldărășanu, revoltat după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu FC Argeș: &bdquo;Vorbesc foarte rar despre arbitraj&rdquo;

Marius Măldărășanu, revoltat după înfrângerea cu FC Argeș: „Vorbesc foarte rar despre arbitraj”

Universitatea Craiova &ndash; Dinamo 1-1, ACUM pe Sport.ro! Duel tare pe &bdquo;Oblemenco&rdquo;

Universitatea Craiova – Dinamo 1-1, ACUM pe Sport.ro! Duel tare pe „Oblemenco”

Sub ochii lui Gică Hagi, Ianis a prins 20 de minute cu Galatasaray! Nota primită de &bdquo;Prinț&rdquo;

Sub ochii lui Gică Hagi, Ianis a prins 20 de minute cu Galatasaray! Nota primită de „Prinț”

Basarab Panduru vede o surpriză &icirc;n play-off: &rdquo;Arată foarte bine&rdquo;

Basarab Panduru vede o surpriză în play-off: ”Arată foarte bine”

Gaură mare &icirc;n apărarea lui Dinamo! Cum a egalat Universitatea Craiova la doar c&acirc;teva minute după ce a primit gol

Gaură mare în apărarea lui Dinamo! Cum a egalat Universitatea Craiova la doar câteva minute după ce a primit gol

Tătărușanu, &icirc;ntrebat direct de refuzul lui Lucescu de a-l convoca pe fotbalistul care ar strica atmosfera din vestiar

Tătărușanu, întrebat direct de refuzul lui Lucescu de a-l convoca pe fotbalistul care ar strica atmosfera din vestiar



Recomandarile redactiei
Sub ochii lui Gică Hagi, Ianis a prins 20 de minute cu Galatasaray! Nota primită de &bdquo;Prinț&rdquo;
Sub ochii lui Gică Hagi, Ianis a prins 20 de minute cu Galatasaray! Nota primită de „Prinț”
Universitatea Craiova &ndash; Dinamo 1-1, ACUM pe Sport.ro! Duel tare pe &bdquo;Oblemenco&rdquo;
Universitatea Craiova – Dinamo 1-1, ACUM pe Sport.ro! Duel tare pe „Oblemenco”
Basarab Panduru vede o surpriză &icirc;n play-off: &rdquo;Arată foarte bine&rdquo;
Basarab Panduru vede o surpriză în play-off: ”Arată foarte bine”
Marius Măldărășanu, revoltat după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu FC Argeș: &bdquo;Vorbesc foarte rar despre arbitraj&rdquo;
Marius Măldărășanu, revoltat după înfrângerea cu FC Argeș: „Vorbesc foarte rar despre arbitraj”
Cristi Săpunaru a analizat lupta la titlu: &rdquo;Să nu le scoată nimeni din calcul&rdquo;
Cristi Săpunaru a analizat lupta la titlu: ”Să nu le scoată nimeni din calcul”
Alte subiecte de interes
Programul complet al celor 30 de etape din Superliga 2024-2025, FCSB - un derby după altul! C&acirc;nd se joacă Dinamo - FCSB, Rapid - Dinamo și Rapid - FCSB
Programul complet al celor 30 de etape din Superliga 2024-2025, FCSB - un derby după altul! Când se joacă Dinamo - FCSB, Rapid - Dinamo și Rapid - FCSB
Tragerea la sorți pentru programul etapelor din Superliga Rom&acirc;niei 2024-2025 s-a &icirc;ncheiat! C&acirc;nd se joacă primul derby Dinamo - FCSB UPDATE
Tragerea la sorți pentru programul etapelor din Superliga României 2024-2025 s-a încheiat! Când se joacă primul derby Dinamo - FCSB UPDATE
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!