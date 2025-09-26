Gaură mare în apărarea lui Dinamo! Cum a egalat Universitatea Craiova la doar câteva minute după ce a primit gol

Aflată pe primul loc, echipa lui Rădoi primește vizita rivalei din „Ștefan cel Mare“, pe val, la rândul ei.



Cum a egalat Universitatea Craiova la doar câteva minute după ce a primit gol



Meciul dintre formația bucureșteană și echipa lui Mirel Rădoi a început în forță, după ce Musi a deschis scorul în minutul 17.

Bucuria lui Dinamo nu a durat mult, pentru că elevi lui Kopic au stat rău la mijlocul terenului și i-au oferit prea mult spațiu lui Baiaram.

Talentatul fotbalist al oltenilor a profitat de gaura din apărarea „câinilor” și l-a servit perfect pe Teles, care a scăpat singur cu portarul Epassy și a restabilit egalitatea.

La momentul redactării articolului scorul partidei de pe Ion Oblemenco este 1-1.

