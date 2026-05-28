FOTO Încă un trofeu pentru Farul Constanța! Carabaș, cel mai tare din oraș

Încă un trofeu pentru Farul Constanța! Carabaș, cel mai tare din oraș Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cu emoții în ceea ce privește retrogradarea din Superligă, Farul continuă să strângă trofee la juniori.

TAGS:
Farul ConstantaRapidDimitrie CarabașLiviu StefanAndrei Filea
Din articol

Joi, 28 mai, s-a disputat Supercupa Elitelor U17, între Farul Constanța și Rapid. 

Meciul s-a jucat la Ovidiu, în cadrul Complexului Sportiv Academia Gheorghe Hagi, iar Farul a câștigat trofeul la lovituri de departajare.

Dimitrie Carabaș, MVP-ul finalei

”Farul și Rapid au pus în scenă un meci spectaculos, cu multe goluri și dramatism până în ultima secundă.

Formația giuleșteană a deschis scorul după 4 minute, iar la pauză conducea cu 1-0. Constănțenii au restabilit egalitatea în minutul 66, apoi tabela a rămas neschimbată până în prelungiri.

Rapidiștii au marcat în minutul 90 și păreau că sunt cu o mână pe trofeu, dar fariștii au mai avut un cuvânt de spus. Echipa de la malul mării a înscris în al treilea minut de prelungire, iar partida s-a decis la loviturile de departajare.

Farul a fost mai inspirată de la punctul cu var, transformând 4 lovituri, în timp ce Rapid a semnat numai 3 reușite. Astfel, constănțenii și-au trecut în palmares al doilea trofeu al sezonului, după cel al Ligii Elitelor U17!

Dimitrie Carabaș, de la Farul Constanța, a fost desemnat jucătorul meciului de astăzi”, a scris FRF pe site-ul oficial.

Farul – Rapid 2-2 (4-3 d.p.) în Supercupa Elitelor U17

Au marcat: Aleandru Telehoi (66), Andrei Filea (90+3) / Cosmin Pîrvu (4), Victor Marin (90)

Au marcat la lovituri de departajare: Darius Tripon, Cosmin Mihai, Alexandru Telehoi, Dimitrie Carabaș / Andrei Niculcea, Robert Geamăn, Erik Mănăilă

Au ratat la lovituri de departajare: Răzvan Marincean / Victor Marin, David Ghinea

Farul: 1. Baran TAȘ – 2. Dimitrie CARABAȘ, 6. Patrick BUDESCU, 5. Andrei FILEA, 3. Alesio PAMBUCA (22. Edward NEAMȚU 87) – 4. Răzvan PLUGARU, 7. Alexandru TELEHOI – 11. Darius TRIPON, 8. Albert AVRAM (19. George ȘIFIRINGĂ 75), 10. Răzvan MARINCEAN-cpt – 9. Antonio MINESCU (20. Cosmin MIHAI 58)

Antrenor: Liviu Ștefan

Rezerve: 12. David MUNTEANU – 13. Alin LEPĂDATU, 16. Antonio CONSTANTIN, 17. Teodor IORDACHE, 21. Sergiu REZMIVEȘ

Rapid: 1. Filip IONESCU – 18. Mihai MIHĂESCU (15. Matei PAȘCALĂU 81), 5. David GHINEA-cpt, 16. Ioan SAVIN (4. Eduard SANDU 57), 2. Andrei AIRINEI, 7. Erik MĂNĂILĂ – 8. Cosmin PÎRVU, 6. Nicholas MURINEANU (20. Robert GEAMĂN 71), 14. Andi SECELEANU (10. Andrei NICULCEA 57) – 9. David NICULESCU (18. Luca STOICESCU 81), 11. Victor MARIN

Antrenor: Bogdan Dobrescu

Rezerve: 31. Yannis PAVEL – 3. Eduard COJAN, 13. Liviu HRIȘCĂ, 19. Dumitru DUMITRAȘCU

Info: FRF

Foto: FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
ARTICOLE PE SUBIECT
La 17 ani, Andrei Chirilă a înscris primul său gol în MLS! ”Bombă cu stil” pentru fotbalistul prezentat în exclusivitate de Sport.ro
La 17 ani, Andrei Chirilă a înscris primul său gol în MLS! ”Bombă cu stil” pentru fotbalistul prezentat în exclusivitate de Sport.ro
Încă un puști român de 17 ani joacă titular în MLS! ”Pas cu pas” pentru ”cel mai tânăr jucător din istoria clubului”
Încă un puști român de 17 ani joacă titular în MLS! ”Pas cu pas” pentru ”cel mai tânăr jucător din istoria clubului”
Luca Moisă, puștiul român de 17 ani titular meci de meci în MLS: ”Thomas Muller se mișcă incredibil! Duelul cu Messi? Cadou de ziua mea”
Luca Moisă, puștiul român de 17 ani titular meci de meci în MLS: ”Thomas Muller se mișcă incredibil! Duelul cu Messi? Cadou de ziua mea”
ULTIMELE STIRI
Marcel Bîrsan este noul președinte AMFB! Ilie Drăgan a făcut scandal la numărarea voturilor
Marcel Bîrsan este noul președinte AMFB! Ilie Drăgan a făcut scandal la numărarea voturilor
UEFAntasticii joacă pe VOYO, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
UEFAntasticii joacă pe VOYO, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
Meciul UEFAntasticilor | Costin Ștucan, Robert Niță și Andru Nenciu, emisiune specială pe VOYO, de la 19:00
Meciul UEFAntasticilor | Costin Ștucan, Robert Niță și Andru Nenciu, emisiune specială pe VOYO, de la 19:00
Schimbare majoră pentru ceremonia Balonului de Aur
Schimbare majoră pentru ceremonia Balonului de Aur
Ce onoare! UEFA a făcut anunțul despre Andrei Rațiu, după finala Conference League
Ce onoare! UEFA a făcut anunțul despre Andrei Rațiu, după finala Conference League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, transfer direct de la rivală: 58.000.000 de euro de la Inter

Cristi Chivu, transfer direct de la rivală: 58.000.000 de euro de la Inter

Fotbalistul și-a dat acordul și semnează cu FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Ne-a surprins pe toți!”

Fotbalistul și-a dat acordul și semnează cu FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Ne-a surprins pe toți!”

Jackpot! Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Roland Garros

Jackpot! Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Roland Garros

Motivul pentru care FCSB îi refuză plecarea lui Ștefan Târnovanu! Un alt jucător îi poate părăsi pe roș-albaștri

Motivul pentru care FCSB îi refuză plecarea lui Ștefan Târnovanu! Un alt jucător îi poate părăsi pe roș-albaștri

Decizia luată de Rayo Vallecano în privința lui Andrei Rațiu înainte de finala UEFA Conference League

Decizia luată de Rayo Vallecano în privința lui Andrei Rațiu înainte de finala UEFA Conference League

Fostul fundaș de la FCSB, „mâna dreaptă” a lui Daniel Pancu la Rapid: „Va veni cu mine”

Fostul fundaș de la FCSB, „mâna dreaptă” a lui Daniel Pancu la Rapid: „Va veni cu mine”



Recomandarile redactiei
Marcel Bîrsan este noul președinte AMFB! Ilie Drăgan a făcut scandal la numărarea voturilor
Marcel Bîrsan este noul președinte AMFB! Ilie Drăgan a făcut scandal la numărarea voturilor
Ce onoare! UEFA a făcut anunțul despre Andrei Rațiu, după finala Conference League
Ce onoare! UEFA a făcut anunțul despre Andrei Rațiu, după finala Conference League
Schimbare majoră pentru ceremonia Balonului de Aur
Schimbare majoră pentru ceremonia Balonului de Aur
Două absențe URIAȘE pentru Gică Hagi! Fotbaliștii naționalei s-au accidentat și au părăsit cantonamentul
Două absențe URIAȘE pentru Gică Hagi! Fotbaliștii naționalei s-au accidentat și au părăsit cantonamentul
UEFAntasticii joacă pe VOYO, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
UEFAntasticii joacă pe VOYO, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
Alte subiecte de interes
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Echipa lui Hagi, câștigătoare în Cupa Elitelor! Rapid a jucat cu Farul în finală. Șucu junior, schimbat în minutul 46
Echipa lui Hagi, câștigătoare în Cupa Elitelor! Rapid a jucat cu Farul în finală. Șucu junior, schimbat în minutul 46
Liga Elitelor?! Din șase meciuri jucate, o echipă a câștigat o dată cu 13-0 și de trei ori cu 10-0!
Liga Elitelor?! Din șase meciuri jucate, o echipă a câștigat o dată cu 13-0 și de trei ori cu 10-0!
CITESTE SI
Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

stirileprotv Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!