Meciul s-a jucat la Ovidiu, în cadrul Complexului Sportiv Academia Gheorghe Hagi, iar Farul a câștigat trofeul la lovituri de departajare.

Joi, 28 mai, s-a disputat Supercupa Elitelor U17, între Farul Constanța și Rapid.

”Farul și Rapid au pus în scenă un meci spectaculos, cu multe goluri și dramatism până în ultima secundă.

Formația giuleșteană a deschis scorul după 4 minute, iar la pauză conducea cu 1-0. Constănțenii au restabilit egalitatea în minutul 66, apoi tabela a rămas neschimbată până în prelungiri.

Rapidiștii au marcat în minutul 90 și păreau că sunt cu o mână pe trofeu, dar fariștii au mai avut un cuvânt de spus. Echipa de la malul mării a înscris în al treilea minut de prelungire, iar partida s-a decis la loviturile de departajare.

Farul a fost mai inspirată de la punctul cu var, transformând 4 lovituri, în timp ce Rapid a semnat numai 3 reușite. Astfel, constănțenii și-au trecut în palmares al doilea trofeu al sezonului, după cel al Ligii Elitelor U17!

Dimitrie Carabaș, de la Farul Constanța, a fost desemnat jucătorul meciului de astăzi”, a scris FRF pe site-ul oficial.

Farul – Rapid 2-2 (4-3 d.p.) în Supercupa Elitelor U17

Au marcat: Aleandru Telehoi (66), Andrei Filea (90+3) / Cosmin Pîrvu (4), Victor Marin (90)

Au marcat la lovituri de departajare: Darius Tripon, Cosmin Mihai, Alexandru Telehoi, Dimitrie Carabaș / Andrei Niculcea, Robert Geamăn, Erik Mănăilă

Au ratat la lovituri de departajare: Răzvan Marincean / Victor Marin, David Ghinea

Farul: 1. Baran TAȘ – 2. Dimitrie CARABAȘ, 6. Patrick BUDESCU, 5. Andrei FILEA, 3. Alesio PAMBUCA (22. Edward NEAMȚU 87) – 4. Răzvan PLUGARU, 7. Alexandru TELEHOI – 11. Darius TRIPON, 8. Albert AVRAM (19. George ȘIFIRINGĂ 75), 10. Răzvan MARINCEAN-cpt – 9. Antonio MINESCU (20. Cosmin MIHAI 58)

Antrenor: Liviu Ștefan

Rezerve: 12. David MUNTEANU – 13. Alin LEPĂDATU, 16. Antonio CONSTANTIN, 17. Teodor IORDACHE, 21. Sergiu REZMIVEȘ

Rapid: 1. Filip IONESCU – 18. Mihai MIHĂESCU (15. Matei PAȘCALĂU 81), 5. David GHINEA-cpt, 16. Ioan SAVIN (4. Eduard SANDU 57), 2. Andrei AIRINEI, 7. Erik MĂNĂILĂ – 8. Cosmin PÎRVU, 6. Nicholas MURINEANU (20. Robert GEAMĂN 71), 14. Andi SECELEANU (10. Andrei NICULCEA 57) – 9. David NICULESCU (18. Luca STOICESCU 81), 11. Victor MARIN

Antrenor: Bogdan Dobrescu

Rezerve: 31. Yannis PAVEL – 3. Eduard COJAN, 13. Liviu HRIȘCĂ, 19. Dumitru DUMITRAȘCU

Info: FRF

Foto: FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES