Iau NOCTURNA si tabela de pe Ghencea!!! Unde ajung doua dintre simbolurile stadionului Steaua: "Construim si stadion!"

Se pregatesc intens pentru intrarea in Liga 1!

Cliceniul face pasi importanti atat pe teren, cat si in afara lui. Pentru a putea juca pe teren propriu in eventualitatea promovarii, FC Cliceni se gandeste deja la investitii importante de infrastructura.

Vechea nocturna si tabela stadionului din Ghencea, proprietate a lui Gigi Becali, vor ajunge in comuna de langa Bucuresti.



Pe langa cele douu, Cliceniul vrea si o noua tribuna la stadion.



"Turnichetii din Ghencea i-am luat deja. Trebuie sa luam si norturna din Berceni, am vazut-o. Se va monta destul de greu, trebuie sa luam si tabela. Prioritatea noastra este sa facem o tribuna. Acum avem 2700 de locuri si ne trebuie 4500. In rest, n-avem probleme. Suprafata de joc e buna, si la vestiare suntem bine", a spus Adrian Budeanu pentur Gazeta Sporturilor.