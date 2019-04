Ar fi cea mai mare surpriza a Romaniei: va fi cea mai mica localitate cu echipe in prima liga! Stadionul are doar 5.000 de locuri si e "imbracat" cu scaunele din Ghencea si Giulesti

Ne pregatim de surpriza anului.

Clinceni a castigat azi cu 4-0 si e tot mai aproape de promovare. Va fi cea mai mica localitate cu echipa in prima liga.

Urziceni, campioana surpriza din 2009, avea 15.000 de locuitori. La Clinceni traiesc 6800 de oameni. "Noi credem in Dumnezeu!", scrie la intrarea in Clinceni.

Liderul din B isi face stadion pentru Liga 1. Arena va avea 5000 de locuri, iar scaunele sunt aduse din Ghencea si Giulesti. Primarul e sef de santier. El a jucat fotbal 15 ani.



"Sunt aproape de clubul Steaua! Am mers de la 4 ani pe stadion! In acest an avem 9 jucatori imprumutati de clubul Steaua si platiti de clubul Steaua", a declarat Adrian Budeanu, primarul din Clinceni.

Fost la FCSB, Parvulescu e cel mai cunoscut nume care joaca la Clinceni. 10.00 euro e prima de promovare. La Clinceni nu exista niciun bloc, iar oile pasc langa stadion.