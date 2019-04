Ce raspuns a dat Banel Nicolita cand a fost intrebat despre "adevarata Steaua". Banel are casa aproape de stadionul Ghencea

Faureiul lui Banel Nicolita a luat 10 goluri de la Rapid, in Regie. Giulestenii au castigat cu 10-1.

Banel Nicolita a urmarit din tribune infrangerea echipei sale, CS Faurei, cu 1-10 in fata Rapidului, in Regie. Fostul jucator al FCSB-ului, care este patron, antrenor si jucator la Faurei, a fost suspendat.

Banel Nicolita, despre conflictul CSA - FCSB



Banel Nicolita a vorbit inaintea meciului din Regie despre conflictul CSA Steaua - FCSB.

Fost jucator la echipa lui Becali, Nicolita numeste Steaua echipa condusa de Latifundiarul din Pipera.

"Eu stau foarte aproape de stadion si va spun ca, pe de o parte, nu m-am simtit bine cand auzeam buldozerele cum demoleaza. Dar, pe de alta parte, ma bucur ca se va construi un stadion modern.

Acum, nu stiu ce se va intampla pana in 2020, dar sper ca ambele cluburi sa ajunga la o intelegere si sa joace acolo. Spun asta pentru ca Steaua, sau FCSB, este iubita de toata lumea", a spus Nicolita, citat de Digi.

"Golul cu Rapid, cel mai frumos din cariera



Banel Nicolita a mai vorbit despre amintirile sale legate de meciurile cu Rapid.

"Unul dintre cele mai importante goluri din cariera mea a fost cel cu Rapid din acel sfert de finala din Cupa UEFA. Este un gol care a ramas in sufletul stelistilor. A ramas pana si in cel al rapidistilor, care ma injura si acum pe unde ma prind. Ma bucur ca am inscris atunci si am facut performanta cu Steaua. Sunt bucuros ca am scris istorie cu cea mai titrata echipa din Romania", a mai spus el.