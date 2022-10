"Iar continuă problemele astea?". Basarab Panduru, contrariat de o situație de organizare a formației antrenată de Adrian Mutu

Cele două lovituri de pedeapsă primite de Rapid au stârnit reacții controversate în rândul specialiștilor din arbitrajul românesc.

Primul penalty al giuleștenilor a fost transformat de Cristi Săpunaru, iar cel de-al doilea a fost executat de Marko Dugandzic, deși căpitanul gazdelor încă se afla pe teren.

Basarab Panduru, contrariat de situația de la Rapid

În prima etapă a campionatului, în partida din deplasare cu CFR Cluj, Rapid a beneficiat de un penalty, executat și ratat de Alex Albu.

Basarab Panduru este de părere că Adrian Mutu ar trebui să stabilească o ordine clară a jucătorilor care bat penaly-urile.

"Stai puţin, că a fost o problemă cu Albu, nu vorbim de o echipă care nu a avut probleme. Iar continuă problemele astea? A fost în prima etapă, după 14 etape avem iar aceeaşi problemă, cine bate.

Nu s-a rezolvat până acum, în 15 etape? Adică bate Săpunaru, după vinde Dugandizc, 'lasă că bat eu', fiecare are impresia că dă gol, ce facem aici? Aşa e acolo, nu discut asta.

Dar vine unul... de ce nu a venit Onea? 'Lasă-mă pe mine, trag una... am un interior, trag în plasa laterală, nu vede nimeni'. Dugandzic ce are, are 10 ani de Rapid? Săpunaru a bătut, Săpunaru trebuia să bată", a declarat Basarab Panduru la Orange Sport.

VIDEO | Adrian Porumboiu la "Ora Exactă în Sport"



Adrian Porumboiu, la Ora Exactă în Sport (31.10.2022) pe www.sport.ro