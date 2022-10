Aspectul de care s-a legat Basarab Panduru după faultul dur al lui Yeboah la Lorand Fulop: „Nu exagerez cu nimic!”

La două zile după derby-ul clujului, 'U' - CFR, încheiat 1-2 pentru formația din Gruia, Basarab Panduru a vorbit despre apărătorile "inexistente" la unii jucători din Superligă și a evidențiat faptul că și-ar dori să le vadă și pe cele ale lui Lorand Fulop, faultat dur în minutul 70 de Yeboah.

„Vreau să-i văd şi apărătorile (n.r. - lui Lorand Fulop), că am văzut nişte apărători, iar jucătorii ăia după părerea mea nu au cum să intre pe teren niciodată pe teren cu apărătorile alea. Atât (n.r. - face semn cu mâna arătând că sunt mici). Nu exagerez cu nimic!

Nu mai zic că unele probabil nu sunt din nimic, sunt cărţi de joc. Exact! Nu ai cum! Atât am văzut (n.r. - face din nou semnul). Nu ai cum. Nu că am văzut la Craiova sau... Am văzut apărători atât de mici. Nu ai cum să intri pe teren vreodată aşa, e imposibil, dar uite că intră”, a spus Basarab Panduru, potrivit Orange Sport.

Ce a spus Lorand Fulop după faultul riscant al lui Yeboah

„A fost o fază în minutul 70, în care îmi rupe piciorul. Există VAR! Nu există VAR? OK, nu a văzut din prima, dar după ce a dat galben, de ce nu s-a consultat cu VAR-ul și să revină să dea „roșu”, că așa ni s-a explicat.

I-am spus și arbitrului că mi-a dat sângele, dar ce să-i explic dacă el mă ia cu „mă”. Îmi spune „Ce vrei, mă!?”, dar unde suntem aici? Pe stradă?”, a răbufnit Lorand Fulop la finalul jocului.

'U' Cluj - CFR Cluj 1-2

Deac a deblocat tabela în minutul 25 și a conferit un avantaj foramției din Gruia încă din prima repriză. Malele a dus scorul la 2-0 în minutul 62 după ce a transformat o lovitură de la 11 metri, iar Romario a redus din diferență pe final, tot din penalty, în minutul 90+3.

CFR Cluj a ajuns, astfel, la şapte meciuri consecutive fără înfrângere în campionat, şase victorii şi un egal. Universitatea, în schimb, a pierdut ultimele două meciuri din Superligă și se află în "zona fierbinte" a clasamentului.