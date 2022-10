Ion Crăciunescu este de părere că ambele penalty-uri au fost acordate în mod eronat Rapidului, considerând că, la primul, Luckassen îl faultează mai întâi pe Yuri, în timp ce, la al doilea, "e un contact, unu contra unu". În schimb, Adrian Porumboiu susține că arbitrul Cătălin Popa a procedat corect la ambele lovituri de la 11 metri.

Adrian Porumboiu, despre fazele controversate din Rapid - CFR Cluj 1-0

Adrian Porumboiu a intervenit la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena, iar Marcel Pușcaș, președintele lui FC U Craiova, prezent în studio, s-a arătat nedumerit de opiniile diferite ale celor doi specialiști, spunând că nu știe ce să mai creadă.

"Tu ai o părere, Crăciunescu are cu totul altă părere. Sunteți doi foști arbitri importanți, el spune că niciun gol nu a fost valabil, tu spui că ambele au fost valabile. Eu ce să înțeleg ca novice din toată povestea asta? Unde să mă trimiți, să mă dumirească Avram sau cine?", l-a întrebat Marcel Pușcaș pe Adrian Porumboiu.

Răspunsul fostului arbitru și patron la FC Vaslui a venit rapid, iar unul dintre argumentele lui Porumboiu a fost că în camera VAR s-a aflat Ovidiu Hațegan, poate cel mai important arbitru al României din prezent.

"Nu, te dumirești tu singur, că ai fost fotbalist și îți dai seama de faza respectivă. Nu mai e vorba de arbitru. Vezi faza în sine. Vezi dacă a avut vreo influență să îl împiedice pe Yuri să joace acea minge. Unde este faultul? Eu nu l-am văzut. Dacă au văzut alții, foarte bine. Eu nu pot să-i contrazic pe toți care spun că n-a fost. Eu spun părerea mea, care se bazează pe un lucru foarte clar, că am văzut foarte bine. Plus de asta, cei din camera VAR. Un arbitru cu experiență a stat, a analizat și a văzut ce am văzut și eu. Au mai apărut și între alți arbitri puncte de vedere diferite. Fiecare cu părerea și analiza lui. Nu vreau să insist asupra unor lucruri.

În camera VAR era Hațegan și la toate meciurile în care a fost delegat ca arbitru VAR a intervenit chiar în spiritul și litera regulamentului și deciziile au fost cele corecte. N-aș avea niciun motiv să-l suspectez pe Hațegan că a avut o altă evoluție în a aprecia fazele din jocul de ieri, mai ales că ele sunt foarte clare. Le vezi, te uiți la reluări, ai timpul să-i spui arbitrului, să se uite pe monitor. Cu toate că foarte mulți au avut altă părerea decât a mea, le respect opinia lor, fiecare dreptul să-și spună părerea.

La primul gol nu se poate pune în discuție absolut nimic. Cei care invocă că ar fi fost un fault al atacantului asupra apărătorului, Yuri, le-aș pune întrebarea: dacă se întâmpla ceea ce presupune că s-a întâmplat, că l-ar fi împins, mai putea să execute acea foarfecă? Totuși, e un procedeu destul de greoi. Ba mai mult, să spui că dai fault în atac și roșu pentru portar? Nu, decizia corectă e cea luată de arbitru. Probabil VAR-ul a observat foarte atent, s-a pus în discuție acea fază și după atâtea reluări au ajuns la concluzia că este 11 metri și galben portarului", a spus Porumboiu, la Ora Exactă în Sport.