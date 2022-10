Panduru, despre un fotbalist de la FCSB: "L-ai văzut la Farul vreodată cu jambierele lăsate jos?"

Eduard Radaslavescu, mijlocaș crescut la Academia Hagi, a reușit să marcheze miercuri seara primul său gol la FCSB, de când s-a transferat la formația antrenată de Nicolae Dică.

Adus de Gigi Becali de la Farul Constanța, internaționalul de tineret a înscris în partida de Cupa României jucată la Arad, UTA - FCSB 2-2, o reușită care-i demonstrează calitățile subliniate de Gică Hagi.

Basarab Panduru, fostul mare jucător al Stelei și al Benficăi Lisabona, a vorbit la Orange Sport despre Eduard Radaslavescu, dintr-o perspectivă interesantă. Reșițeanul care juca în Champions League cu trupa din Ghencea în anii '90 a evidențiat un aspect pe care l-a identificat.

Observația lui Panduru

"Cred că cea mai mare realizare la Farul e că sunt reguli. La Farul sunt reguli, ştii când vii acolo, ce trebuie să mănănci, ce trebuie să facem, cum trebuie să facem. (n.r. - Şi la alte echipe nu sunt reguli?) Nu! Nu ascultă! Nu ascultă jucătorul. De ce când pleacă în altă parte jucătorul e altul? De ce Radaslavescu la el (n.r. - la Gică Hagi) face ceva şi aici (n.r. - la FCSB) vine şi face altceva?

L-ai văzut pe Radaslavescu cu jambierele lăsate jos la Farul vreodată? Acolo ştia că sunt reguli, acolo nu mişcai. Şi jambierele, ba da, că ai plecat dintr-un sistem cu reguli şi nu mai urmezi regulile.

Cât respecţi regulile, te antrenezi bine, e normal să joci şi slab. E simplu. Tu nu accepţi că jucătorul joacă slab atunci când nu se antrenează bine, când nu face ce trebuie", a declarat Basarab Panduru, la Orange Sport.

Ce a declarat Eduard Radaslavescu după meciul cu UTA

"Mă bucur că mi-am ajutat echipa, fiecare jucător are nevoie de reușite, mă bucur că am reușit să marchez pentru FCSB. Eu mă pregătesc în fiecare zi să progresez, să-mi ajut echipa, asta e treaba mea. Criticile nu trebuie băgate în seamă. Nu am fost afectat, fiecare jucător e lăudat când joacă bine, iar când nu, e criticat", a spus jucătorul lui FCSB la final.

Meciurile FCSB-ului din Cupa României:

Oțelul Galați - FCSB

FC Botoșani - FCSB

Meciurile UTA-ei Arad din Cupa României:

Gloria Buzău - UTA Arad

CS Mioveni - UTA Arad

VIDEO - Dumitru Dragomir, la Ora Exactă în Sport