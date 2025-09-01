La final, Ianis Zicu, antrenorul gazdelor, a recunoscut că succesul a fost obținut cu mari emoții, subliniind că echipa sa este obișnuită să lupte din greu pentru fiecare punct.



Tehnicianul constănțenilor a lăudat efortul colectiv și a evidențiat prestația unui debutant.



"O partidă câștigată cu emoții, toate din acest an așa le-am câștigat. Maftei am forțat puțin cu el, Istvan nu am vrut să forțăm, a avut dureri mari la cap.



Toți jucătorii care au intrat sau care au fost în lot au avut energia necesară. Maftei are problema tot în zona musculară unde a mai avut. Sperăm ca în 3-4 săptămâni să fie bine.

Eu cred că toate meciurile au fost cu intensitate bună, acum am avut șansa să avem penalty și să-l fructificăm. Toate echipele au câștigat puncte și am avut noroc să ne clasăm între primele 6.

Sima e un jucător care îmi place, în pregătire a arătat că este o soluție. Efortul pe care l-a făcut trebuie apreciat, la fel ca toți colegii lui.

Markovic mai are de lucrat, trebuie să pună mâna să se antreneze, va alerga în această pauză. Încărcătura aceasta din ultimele săptămâni... nu am reușit să facem puncte, ne prinde bine această pauză. Încercăm să mai fie modificări ale lotului, la ora asta nu pot să vorbesc, de mâine vedem ce ma e de făcut", a spus Ianis Zicu la finalul meciului.



Victorie muncită, obținută pe final



Succesul Farului a venit după un meci plin de evenimente. Deși ploieștenii au început mai curajos, lovind bara prin Tolea în minutul 8, gazdele au deschis scorul prin Răzvan Tănasă (minutul 29). Avantajul nu a durat mult, Chică-Roșă restabilind egalitatea în minutul 34.



Repriza secundă a fost un adevărat carusel. Introdus la pauză, atacantul Markovic a fost ghinionistul serii. A lovit bara de două ori și a avut un gol anulat de VAR pentru o poziție de ofsaid, după minute lungi de așteptare. Izbăvirea pentru constănțeni a venit în minutul 87, când veteranul Ionuț Larie a transformat impecabil un penalty obținut de debutantul Sima, aducând victoria echipei sale.



Cu acest succes, primul după trei înfrângeri consecutive, Farul acumulează 13 puncte și urcă pe locul 6, ultimul de play-off. De cealaltă parte, Petrolul rămâne în zona inferioară a clasamentului, pe poziția a 12-a, cu doar 6 puncte.

