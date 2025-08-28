Echipa Farul Constanţa a învins joi, în deplasare, scor 1-0, formaţia Corvinul Hunedoara, în ultimul meci din play-off-ul Cupei României. Farul s-a calificat astfel în faza grupelor competiţiei.



Farul Constanța, calificare în grupele Cupei României



Constănţenii au venit fără galerie la Hunedoara, fanii „rechinilor” protestând astfel faţă de suspiciunile care au planat asupra tragerii la sorţi a meciurilor din play-off-ul Cupei României.



Gazdele au căutat să-l încerce pe portarul Munteanu şi Pîrvulescu a trimis anemic în minutul 15, iar în minutul 29 tot el a pătruuns şi a şutat de la marginea careului mic, însă Munteanu a respins în corner.



Portarul oaspeţilor a mai avut o intervenţie salutară în minutul 53, la lovitura de cap a lui Manolache, pentru ca elevii lui Ianis Zicu să înscrie la prima lor ocazie importantă, în minutul 75. Fabinho a centrat de pe dreapta şi Răzvan Tănasă a marcat cu capul, scrie News.ro.



Farul s-a impus cu 1-0 în faţa Corvinului şi se adaugă celorlalte 23 de echipe calificate în grupele Cupei României.

