Hermannstadt - Voluntari 2-1 | Reacția nonșalantă a lui Liviu Ciobotariu după eșecul de la Sibiu

Voluntariul a căutat mai mult golul, a deținut mai multe ocazii, însă doar două șuturi pe spațiul porții lui Iliev au fost trimise. Pe lângă scorul de pe tabela de marcaj, Hermannstadt a condus și la șuturile pe poartă, 4-2.

Liviu Ciobotariu, antrenorul trupei din Ilfov, a reacționat imediat după meci și a evidențiat faptul că în prima repriză echipa sa nu a dat randament și a dus la cele două goluri primite, fapt care i-a îngreunat revenirea pe tabelă.

Ciobotariu: „Jocul l-am pierdut în prima repriză”

„Suntem supăraţi, suntem dezamăgiţi pentru că eu cred că puteam mai mult. Jocul l-am pierdut în prima repriză, când am primit două goluri, la care nici unul din fundaşii centrali nu au încercat să blocheze acele şuturi.

În prima repriză am fost lenţi, în repriza secundă am schimbat sistemul, am avut mobilitate şi am ajuns la poartă, dar nu am înscris al doilea gol.

Eu cred că meritam mai mult, meritam un egal la cum am jucat, dar tabela contează. Dacă te uiti pe tabela, ai pierdut 2 la 1.

Practic, a fost una caldă, una rece, una caldă, una rece. Sperăm să arătăm mai bine în jocul următor şi să fim mai inspiraţi.

Sezoanele trecute lumea ne lua ca o echipă care se bate la retrogradare. Acum lumea se mobilizează. Când joacă împotriva noastră îşi iau măsuri.

Nu este însă o tragedie, trebuie să mergem mai departe.”, au fost cuvintele lui Liviu Ciobotariu, în urma eșecului.

Hermannstadt - Voluntari 2-1

Baba Alhassan a înscris de două ori în prima parte a jocului, din două superfaze create de echipa lui Măldărășanu. Nemec a redus diferența în minutul 39, iar scorul a rămas la fel până la fluierul final.