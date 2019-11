HERMANNSTADT - VIITORUL, Live ora 20:30 | Viitorul poate deveni liderul Ligii 1! Hermannstadt, 7 meciuri fara victorie in campionat! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna Hermannstadt - Viitorul de la ora 20:30 pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

FC Hermannstadt o intalneste in aceasta seara pe Viitorul intr-un meci in care sibienii pornesc cu sansa a doua. Echipa antrenata de Eugen Neagoe a ajuns la 7 meciuri fara infrangere in campionat si ocupa locul 12 in clasamentul Ligii 1 cu doar 13 puncte acumulate dupa 15 meciuri. Hermannstadt a remizat etapa trecuta in deplasare cu Gaz Metan Medias, scor 1-1. Sibienii au marcat pana in acest moment 12 goluri, avand al doilea cel mai slab atac dupa FC Voluntari si au primit 27.

De partea cealalta, Viitorul vine dupa o victorie pe teren propriu cu Chindia Targoviste, scor 3-0, iar in cazul unei victorii in aceasta seara, formatia pregatita de Gheorghe Hagi ca urca primul loc in clasament, cel putin pana duminica cand se va disputa meciul dintre Dinamo si CFR Cluj. In acest moment, Viitorul se afla pe locul 2, cu 28 de puncte acumulate, cu doua mai putine decat liderul CFR Cluj. Elevii lui Hagi au marcat 34 de goluri, avand al doilea cel mai bun atac din campionat si au primit 18.

In tur, meciul dintre cele doua formatii s-a incheiat cu scorul de 3-2 pentru Viitorul.

Catalin Anghel: "Ne asteapta un meci greu!"



Secundul lui Hagi, Catalin Anghel, a declarat ca va fi un meci greu pentru Viitorul.

"Ne asteapta un meci greu, nu e usor sa desfaci sistemul defensiv al unei echipe pregatite de Eugen Neagoe. Echipa sibiana stie sa joace cu echipele valoroase. Trebuie sa ne facem jocul nostru ofensiv si sa avem grija la contraatacurile lor", a declarat Catalin Anghel, secundul lui Gheorghe.

Echipele probabile:

Hermannstadt: Novo - Tatar, Viera, Luchin, Busu - Petrescu, Dalbea, Offenbacher - Voda, Debeljuh, Cordea

Viitorul: Cabuz - Boboc, Mladen, Taru, De Nooijer - Ciobanu, Achim, Houri - Matei - Ganea, Iancu