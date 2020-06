Un nou antrenor in portofoliul Anamariei Prodan! "Drumurile noastre merg cel mai bine impreuna! M-a cucerit!"

Desi se implica la Hermannstadt, Anamaria Prodan nu vrea sa renunte la cariera sa de agent.

Astfel, recent ea a reusit sa obtina semnatura unui antrenor pe care il va reprezenta in viitor. Este vorba despre tehnicianul Concordiei Chiajna, Florin Bratu, despre care Anamaria Prodan spune ca este un antrenor care a cucerit-o.

"Este un antrenor in care am mare incredere si un antrenor bun din noua generatie. Am decis ca drumurile noastre sa mearga impreuna din acest moment si sunt fericita ca am reusit sa-l aduc in echipa mea. Florin este un om exceptional, un antrenor care o sa faca performanta, care este dedicat, munceste si iubeste meseria asta.

Am stat de vorba cateva minute si mi-am dat seama ca drumurile noastre merg cel mai bine impreuna. Avea nevoie de un om care sa-l ajute si eu o sa fac asta. Sunt foarte putini oameni pe care ii simti si vezi ca iubesc cu adevarat ceea ce fac. Florin este un antrenor de viitor si am mare incredere în el! M-a cucerit", a declarat Anamaria Prodan pentru Gazeta Sporturilor.

In acest moment, ceilalti antrenori pe care ii reprezinta Prodan sunt Laurentiu Reghecampf, Dan Alexa, Leo Grozavu si Florentin Petre.