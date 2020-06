Dezvaluiri fabuloase facute de Anamaria Prodan: "Au venit 200 de oameni peste mine, in birou! Aveam pistolul la mine" 

Anamaria Prodan a relatat o intamplare incredibila de pe vremea cand se afla la conducerea Universitatii Cluj.

Impresarul a declarat ca avea mereu pistolul cu ea si cum a decurs o conversatie cu suporterii clujeni care au intrat peste ea in birou. Pe tot parcursul dialogului arma a stat pe masa.

"Cu mine nu au avut curaj, nici macar sa vina foarte aproape de mine. Am avut niste episoade la Cluj… au fost spectaculoase! Aveam permis de port arma si stateam cu pistolul pe masa. Ia intreaba-i! Le-am zis: Care se apropie, vedem…. Au venit peste mine in birou. 200 erau. Aveam un birou de trei ori cat studioul si au venit pentru ca au facut acel mars de 5-6 mii de oameni sa plec din oras, deci si acolo am facut istorie", a declarat Anamaria Prodan la ProSport.

"Am scos pistolul pe masa. Cand au deschis usa si au intrat cata frunza si cata iarba… le era frica tuturor sa cheme politia. Am intrebat cine e seful si i-am zis sa se aseze in fata mea si vorbim, daca avem de discutat ceva. Care se apropie, e problema mare cu mine. A fost spectacol! Am predat pistolul de frica, sa nu cumva sa ma enervez vreodata sa fac vreo nefacuta", a spus impresarul roman.