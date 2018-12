HERMANNSTADT - DINAMO | Semnal de ALARMA tras de Rednic: "Nu se poate juca ASA fotbal! Puteam sa castigam!" Jucatorul care l-a rugat sa-i mai dea o sansa

Mircea Rednic i-a laudat pe jucatori dupa egalul cu Hermannstadt.

Hermannstadt 1-1 Dinamo / Mircea Rednic nu si-a mai criticat jucatorii dupa egalul de la Targu Mures cu Hermannstadt. Din contra, Rednic i-a laudat pe jucatori pentru cum s-au descurcat pe terenul foarte greu, fiind insa nemultumit de conditiile in care s-a disputat terenul.

"Normal ca la cum s-a jucat a doua repriza in care am dominat si ne-am multe situatii de a marca. Au fost pase imprecise, nu au reusit sa ajunga mingile la atacanti. Nu pot decat sa-i felicit pentru conditiile in care s-a jucat. Daca aveam si putina sansa la ultima faza, puteam sa castigam cele 3 puncte.



Acum am jucat cu cei de la Sibiu, in precedentele etape am jucat cu Viitorul in inferioritate, apoi cu CFR Cluj, au alta calitate. Echipa a incercat sa joace, de multe ori am reusit, am avut o posesie buna cu o echipa care s-a organizat bine.



Am spus clar ca Penedo, Nistor si Corbu sunt accidentati. Popovici este singurul dintre cei cu care am avut o discutie care a solicitat o intrevedere cu mine si m-a rugat sa-i mai dau o sansa. I-am spus: <<Ba, si eu am fost fotbalist>> asa ca i-am dat o sansa. Si a fost si cu bune, si cu rele, nu pot spune ca a fost o evolutie rea a lui.



Ne-am fi dorit 3 puncte, a fost un meci deschis. Sibiul arata mult mai bine fata de inceputul de campionat. Trebuie mai multa miscare in fata portii de la cei 2 atacanti. Terenul a fost pentru ambele echipe, eu le-am spus sa incerce sa se adapteze. Ei au jucat pe atacantul lor care a tinut foarte bine de minge, ai mei au incercat sa joace. Nu o sa jucam mereu pe un asemenea teren. Fotbal nu se poate juca asa, trebuie sa ne gandim si la siguranta jucatorilor" a spus Mircea Rednic la Digi Sport.