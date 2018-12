CUM sa NU incerci sa scoti o minge! Greseala HALUCINANTA a lui Cabuz cu Dinamo. Cum a marcat Hanca

Dinamo a deschis scorul in minutul 9 al partidei de la Tg. Mures cu FC Hermannstadt.

Hanca a trimis spre poarta din lovitura libera de la mare distanta, mingea a sarit in careu, apoi a intrat in poarta, dupa o greseala uriasa a lui Cabuz. Portarul Sibiului a avut tot timpul din lume pentru a interveni, dar a judecat faza complet aiurea si a sarit ciudat doar in ultimul moment.