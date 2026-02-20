Alexandru Roșca (22 de ani) a fost titular în poarta lui Dinamo în meciurile disputate cu Hermannstadt (2-0) și Unirea Slobozia (1-0). Epassy nici măcar nu a fost în lot, iar absența sa a ridicat multe semne de întrecare.

Devis Epassy va apăra poarta lui Dinamo în derby-ul cu Rapid

Portarul camerunez s-a confruntat cu un virus, astfel că a fost scos din lot. În această săptămână, Devis Epassy s-a antrenat normal alături de colegii săi și va putea apăra în derby-ul cu Rapid, scrie GSP.ro.

Cât despre Alexandru Roșca, acesta a suferit o accidentare în repriza a doua a meciului cu Unirea Slobozia și s-a afișat la flash-interviu cu piciorul bandajat. Rămâne de văzut dacă accidentarea sa este una gravă și tânărul portar poate fi în lot la meciul cu Rapid.

După transferul la Dinamo, Epassy (33 de ani) a fost titular incontestabil în poarta ”câinilor”, bifând 19 partide. Opt dintre acestea s-au încheiat fără gol primit.

Pentru Dinamo, trei puncte în derby-ul cu Rapid ar fi uriașe. ”Câinii” pot ține pasul cu liderul Universitatea Craiova, care va juca în această etapă la Slobozia.

De partea cealaltă, Rapid are o singură victorie în ultimele patru etape și a adunat 49 de puncte, după 27 de etape.