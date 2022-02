Haruț, despre revenirea la Botoșani: „Este un pas înainte pentru mine!” Avertismentul pentru Edjouma

Denis Haruț (22 ani) a fost transferat de FCSB în iarna anului trecut. Atunci, Gigi Becali îi plătea lui Valeriu Iftime 660.000 de euro pentru jucătorul său. Doar că fundașaul a prins doar 25 de meciuri pentru clubul roș-albastru, varianta clasică pentru flancul drept, în viziunea lui Toni Petrea (46 ani) și Edi Iordănescu (43 ani), fiind Valentin Crețu (33 ani).

Însă, Gigi Becali l-a folosit pe Haruț ca monedă de schimb în această campanie de transferuri. Fotbalistul a fost cedat la FC Botoșani până la finalul sezonului, iar Malcom Edjouma (25 ani) a sosit la FCSB în schimbul a 330.000 de euro.

Jucătorul a fost folosit chiar în primul meci de Marius Croitoru (41 ani), dar nu în flacul drept sau pe postul de fundaș central, ci în fața apărării. Iar Haruț s-a declarat încântat că a revenit la FC Botoșani și speră să prindă cât mai multe minute.

Haruț: „Sper să mă pun din nou pe picioare”

„M-am întors la exact un an după ce am plecat de la Botoșani. Am fost primit foarte bine. Pe majoritatea îi cunoșteam foarte bine și m-am simțit ca și când nici nu am plecat. Nu îi știam decât pe câțiva băieți mai noi. A fost o reunire frumoasă. Sincer, cred că este un pas înainte pentru mine, chiar dacă mulți spun că e un pas mare înapoi.

Am venit aici pentru a juca mai mult și sperând să mă pun din nou picioare, pentru că nu am evoluat foarte des la FCSB. Nu port pică nimănui! Sunt profesionist și trebuie să mă antrenez, iar când îmi vine rândul, să joc. Eu sunt la Botoșani până în vară”, a declarat Denis Haruț pentru Fanatik.

Totodată, fundașul a avut și un sfat pentru Malcon Edjouma (25 ani), jucătorul care va face parte din lotul FCSB-ului după meciul Botoșaniului cu FCU Craiova, joi, de la 17:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Haruț: „Nu știu dacă o să aibă răbdare cu Edjouma”

„Eu cred că e destul de matur și el să știe că trebuie să meargă acolo să munceacă și să joace la fel ca la Botoșani. A jucat foarte bine, are niște calități cum rar întâlnești în campionatul României și asta l-a propulsat în atenția FCSB.

Se vede că are valoare și cred că o va demonstra cu vârf și îndesat. Nu știu dacă o să aibă răbdare cu el. Când intră pe teren, trebuie să fie 100% și să arate pentru ce a fost transferat”, a precizat Denis Haruț.

