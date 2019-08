Harlem Gnohere a fost marele absent al ros-albastrilor in acest inceput de sezon.

Cu 15 goluri marcate in sezonul trecut, Harlem Gnohere a fost golgheterul FCSB pentru al doilea an la rand. Atacantul francez s-a accidentat insa si a avut nevoie de operatie in luna iunie, motiv pentru care a ratat toata pregatirea de vara. Cu 9 jucatori accidentati, FCSB nu a mai asteptat revenirea jucatorilor consacrati si a facut mai multe transferuri, intre care si cea a polonezului Gikiewicz, care a debutat deja in meciul cu Astra.



Gnohere: Revin in cateva zile!

Ramasa fara antenor dupa demisia lui Bogdan Andone, FCSB are nevoie de recuperarea jucatorilor ca de aer, iar Gnohere este aproape de marea revenire. Atacantul a postat pe Instagram ca va reveni in cateva zile, motiv de bucurie pentru fanii ros-albastrilor. "Mai sunt cateva zile", a postat Gnohere pe Instagram.

FCSB o intalneste pe Mlada Boleslav joi, de la 21:30, in direct la PROTV. Antonio Conceicao are sanse mari sa devina noul antrenor al ros-albastrilor pana atunci.