BREAKING NEWS: Toni Conceicao a ajuns in Romania si negociaza ACUM cu Becali la Palat! Anunt de ultima ora

Demis de CFR in primavara, Toni Conceicao e la un pas de revenirea in Romania!

E aproape sa ajunga la FCSB! Conceicao a ajuns azi la Bucuresti pentru negocierile finale cu Gigi Becali. In cazul in care partile se vor intelege, portughezul poate fi pe banca joi seara, la meciul cu Mlada din Europa League!



Toni Conceicao, 57 de ani, a pregatit-o de 3 ori pe CFR Cluj. In Romania, a mai lucrat la Brasov si Astra. In cariera de antrenor, Conceicao a castigat doua cupe, in 2009 si 2016, si o Supercupa, in 2009, toate cu CFR Cluj.