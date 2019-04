"Hotul neprins este boxer cinstit!" Florian Ceafalau, despre cel mai dopat boxer din istorie!

Jarrell Miller a fost prins dopat inainte de meciul cu Anthony Joshua.

Scandalurile de doping au devenit ceva banal si obisnuit in sporturile de contact in ultimii ani. Jon Jones, in MMA, Badr Hari, in kickboxing si Canelo Alvarez, in box, sunt trei exemple elocvente ce sustin ideea ca fara doping nu exista marea performanta in majoritatea sporturilor.

De obicei, luptatorii iau diferite substante pentru a-i ajuta la rezistenta si la refacerea dupa efort, insa recent am avut un caz absolut socant, daca mai putea fi ceva socant in domeniul asta.

Jarrell Miller, omul care trebuia sa se bata la titlul mondial cu Anthony Joshua, a fost prins dopat cu atat de multe incat poti crede ca a bagat toti steroizii din lume, deodata.

Americanul a fost depistat pozitiv cu EPO, HGH si Endurobol

EPO este o substanta ce face parte din "dopingul de sange". Aceasta a fost facuta "celebra" de ciclisti si ajuta la transportarea de cat mai mult oxigen spre muschi, ajutand la o rezistenta la efort cat mai mare.

HGH este hormonul de crestere si a fost folosit initial in tratamentul post operatoriu sau in diferite afectiuni medicale, fiind apoi "transferat" in sport deoarece ajuta la refacerea dupa antrenamente dar si dupa accidentari!

Endurobolul este o substanta ce initial a fost fabricata pentru a trata diferite boli de metabolism si de inima, insa a fost abandonata dupa ce s-a dovedit ca poate produce cancer. La 2 ani de la abandonarea scopurilor "medicale", substanta a inceput sa fie produsa pe piata neagra, fiind un steroid ce ajuta de asemenea la rezistenta la efort.

Singura intrebare este daca a mai ramas cineva care sa nu se dopeze la acest nivel. Lista de sportivi de top prinsi dopati este atat de lunga incat mai repede faci o lista cu cine nu a picat testul antidoping. Cel care trebuia sa ii fie adversar, Joshua, este banuit de ani de zile ca se dopeaza, avand in vedere masa musculara extrem de dezvoltata, insa asa cum spune proverbul, hotul neprins e negustor cinstit!