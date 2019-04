Nervi si scandal la Ploiesti, dupa ce Petrolul si-a diminuat sansele la promovare! Ultrasii i-au dezbracat pe fotbalisti! FOTO

Petrolul a pierdut 1-3 cu Daco-Getica si si-a diminuat si mai mult sansele la promovare.

Petrolul a pierdut pe teren propriu cu Daco-Getica, scor 1-3. Formatia de pe Ilie Oana e pe locul 5 in liga secunda, la patru puncte de U Cluj, ocupanta locului care duce la baraj.

Cristi Vlad, presedintele clubului, si-a prezentat demisia dupa esecul de astazi.

Finalul meciului a fost unul marcat de multi nervi si de un scandal. Ultrasii Petrolului le-au cerut socoteala jucatorilor si le-au spus ca nu merita sa poarte tricoul galben!

Petrolul are 3 infrangeri in ultimele 4 meciuri



Petrolul a pierdut pentru a treia oara in ultimele patru etape din liga secunda. Arnautu a marcat singurul gol al Petrolului, in minutul 30, in timp ce pentru oaspeti de la Daco-Getica au inscris Stancu '17, Nsiah '38 si Grecu '41.

Academica Clinceni continua sa fie lider in Liga a 2-a, urmata de Chindia Targoviste.

Primele doua locuri promoveaza automat, iar a treia va juca baraj cu locul 12 din Liga I.

Capturi FOTO: Digi