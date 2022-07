Farul s-a desprins rapid pe tabelă, cu două goluri spectaculoase marcate de Constantin Grameni (3) și Andrei Artean (29). FC U Craiova a redus din handicap în minutul 58, prin Sekou Sidibe, la câteva secunde după ce a intrat pe teren, însă a fost insuficient pentru formația preluată recent de Marius Croitoru.

Hagi anunță plecări și veniri la Farul, după victoria cu FC U Craiova

La finalul meciului, Gică Hagi s-a arătat foarte mulțumit și și-a felicitat toți jucătorii pentru startul cu dreptul din acest sezon.

"Cred că am făcut un meci bun pentru acest început de campionat contra unui adversar foarte bun, tehnic, cu putere. Știam că au curaj și ne vor ataca. Pentru începutul campionatului ne interesa foarte tare rezultatul. O victorie frumoasă, publicul a venit la stadion și toată lumea e fericită.

N-a fost ușor, au plecat mulți jucători, am mizat cât am putut mai mult pe omogenitate, știam că trebuie să dominăm mijlocul terenului și cred că am reușit. Când am scăzut puterea, au venit puțin peste noi, dar a fost logic. I-am felicitat pe toți băieții.

Nu e nicio presiune pentru cei care au venit acum. Trebuie să se adapteze, sunt jucători valoroși, care au demonstrat. Noi trebuie să îi punem mental și fizic la punct. Trebuie să intre în conceptul nostru și o să-i vedeți, vor intra și ei.

Tudor Băluță a avut o accidentare gravă, care a recidivat. L-a făcut să lipsească doi ani, dar Tudor arată bine. Strategia noastră e să devenim cei mai buni. Chiar dacă schimbăm jucători, eu trebuie să găsesc soluții și să fac echipa să joace", a spus Gică Hagi.

Întrebat despre posibilitatea ca Ronaldo Deaconu să fie transferat de Farul, Hagi a răspuns: "Nu vorbim de jucătorii care nu sunt la noi. Vor mai fi ieșiri, vor mai fi intrări".

Totodată, managerul tehnic al Farului spune că nu știe nimic despre interesul Rapidului pentru anumiți jucători din echipa sa: "Eu nu sunt informat despre acest lucru. Dacă n-au ajuns la mine, atunci sunt zvonuri".