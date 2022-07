În urmă cu un an, Farul Constanța și Viitorul au fuzionat. Protagonistul acestui proiect a fost Gică Hagi (57 ani), care a reușit să ducă echipa din Dobrogea în playoff-ul Ligii 1 încă din primul sezon.

Doar că după amicalul cu CSA Steaua, 1-1, antrenorul Farului a dezvăluit că așteaptă investitori la clubul pe care-l conduce, pentru a se concentra în totalita pe partea tehnico-tactică. Totodată, lui Hagi i s-a promis că în doi ani Farul nu va mai disputa meciurile de pe teren prorpiu la Ovidiu, ci că va beneficia de un stadion nou în Constanța.

Gică Hagi: „Să sperăm că se găsesc bani și pentru fotbal!”

„Ne dorim să creăm un proiect puternic, de aceea ne-am unit. Să facem din două echipe una singură și să fim un brand puternic. Așa cum era înainte Farul. Așteptăm să se găsească soluții pentru a face din Farul o echipă care să poată câștiga, o echipă mare. Ne dorim să câștigăm, să facem un club puternic. Avem o responsabilitate importantă.

(n.r. ce așteptări are) Mă aștept la creșterea bugetului. Constanța nu poate să aibă 1.000 de abonamente pe an, ci 15.000. Proiectul nostru este pe termen mediu și lung. Cred că în doi ani-doi ani și jumătate Constanța o să aibă stadion. Toată lumea susține acest lucru, se dorește asta. Constanța produce 1 miliard de euro pe an și din acești bani să sperăm că se găsesc și pentru fotbal”, a declarat Gică Hagi la digisport.

În prima etapă a sezonului 2022-2023, Farul Constanța va primi vizita lui FCU Craiova, pe 17 iulie, de la 18:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro.