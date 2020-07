GROZAVU LOVESTE DIN NOU! Conflict dur intre antrenorul lui Sepsi si Lorand Fulop! 

Dupa ce i-a aplicat o corectie lui Catalin Golofca, Leo Grozavu este implica intr-un nou scandal.

Antrenorul lui Sepsi Sfantu Gheorghe a recurs la un gest extrem in 2017, cand l-a lovit pe Catalin Golofca dupa ce l-a schimbat in minutul 83 al meciului dintre FC Botosani si Astra Giurgiu. Pe atunci, Grozavu era antrenorul moldovenilor, iar Golofca il nemultumise dupa ce fusese introdus in minutul 32 al meciului. Antrenorul si-a cerut scuze ulterior si a declarat ca astfel de gesturi nu il reprezinta.

Totusi, conform Gazetei Sporturilor, ieri a avut loc un nou episod violent in care antrenorul a detinut rolul principal. Grozavu s-a certat cu Lorand Fulop in timpul mesei de pranz si l-ar fi bruscat pe fotbalist, iar din conflict au rezultat si pagube materiale. Telefonul lui Fulop s-a spart, spre stupefactia colegilor sai, care au vrut sa alerteze politia.

Lucrurile s-au mai calmat si n-a fost nevoie de interventia oamenilor legii. Situatia de la Sepsi este una tensionata din cauza infrangerilor contra celor de la Academica Clinceni si Poli Iasi, care au dus echipa din Sfantu Gheorghe in lupta pentru evitarea retrogradarii.

Oficialii clubului covasnean nu au negat conflictul dintre cei doi, dar au precizat ca a fost vorba doar despre o disputa verbala. Lorand Fulop a lucrat cu Leo Grozavu si in perioada in care antrenorul o pregatea pe FC Botosani.