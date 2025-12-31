Paradela va reveni la echipa din Costa Rica de unde îl împrumutaseră oltenii, Deportivo Saprissa.

Universitatea Craiova a anunțat astăzi despărțirea de internaționalul cubanez Luis Paradela (41 de selecții și 11 goluri la 28 de ani).

”OFICIAL | Mulțumim, Luis Paradela! 🤝

Perioada de împrumut a fotbalistului cubanez Luis Paradela a ajuns la final. Îi mulțumim și îi dorim mult succes în carieră! 🫡”, a postat Universitatea Craiova pe rețelele de socializare.

Olimpiu Moruțan, aproape să revină în Superliga României! Universitatea Craiova negociază transferul



Olimpiu Moruțan este aproape să revină în campionatul României la patru ani și jumătate de când a plecat.

Moruțan a părăsit Superliga României în 2021, atunci când Galatasaray a plătit peste patru milioane de euro pentru a-l transfera de la FCSB.

Au urmat apoi un împrumut la Pisa și un transfer definitiv la Ankaragucu, care mai apoi l-a lăsat liber de contract la Aris Salonic.

Moruțan nu a impresionat în Grecia și în 16 meciuri a strâns doar 703 minute în care nu a reușit să contribuie cu goluri sau pase decisive.

Astfel, grecii iau în calcul despărțirea de internaționalul român, iar un scenariu posibil pentru Moruțan este revenirea în Superliga României. Conform Iamsport, în momentul de față, Universitatea Craiova negociază cu Aris Salonic transferul lui Olimpiu Moruțan. Oltenii ar prefera să îl aducă pe Moruțan în Bănie liber de contract însă nu s-ar opune nici unui împrumut.

