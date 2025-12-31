OFICIAL OUT de la Universitatea Craiova în ultima zi din an! ”Final”

OUT de la Universitatea Craiova &icirc;n ultima zi din an! &rdquo;Final&rdquo; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Oltenii s-au despărțit de un jucător.

TAGS:
Luis ParadelaUniversitatea CraiovaDeportivo SaprissacubaOlimpiu Morutan
Din articol

Universitatea Craiova a anunțat astăzi despărțirea de internaționalul cubanez Luis Paradela (41 de selecții și 11 goluri la 28 de ani).

Paradela va reveni la echipa din Costa Rica de unde îl împrumutaseră oltenii, Deportivo Saprissa.

Luis Paradela pleacă de la Craiova

”OFICIAL | Mulțumim, Luis Paradela! 🤝

Perioada de împrumut a fotbalistului cubanez Luis Paradela a ajuns la final. Îi mulțumim și îi dorim mult succes în carieră! 🫡”, a postat Universitatea Craiova pe rețelele de socializare.

Olimpiu Moruțan, aproape să revină în Superliga României! Universitatea Craiova negociază transferul

Olimpiu Moruțan este aproape să revină în campionatul României la patru ani și jumătate de când a plecat.

Moruțan a părăsit Superliga României în 2021, atunci când Galatasaray a plătit peste patru milioane de euro pentru a-l transfera de la FCSB.

Au urmat apoi un împrumut la Pisa și un transfer definitiv la Ankaragucu, care mai apoi l-a lăsat liber de contract la Aris Salonic.

Moruțan nu a impresionat în Grecia și în 16 meciuri a strâns doar 703 minute în care nu a reușit să contribuie cu goluri sau pase decisive.

Astfel, grecii iau în calcul despărțirea de internaționalul român, iar un scenariu posibil pentru Moruțan este revenirea în Superliga României. Conform Iamsport, în momentul de față, Universitatea Craiova negociază cu Aris Salonic transferul lui Olimpiu Moruțan. Oltenii ar prefera să îl aducă pe Moruțan în Bănie liber de contract însă nu s-ar opune nici unui împrumut.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi vremea de Revelion și &icirc;n ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptăm&acirc;ni
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali, obiective mărețe pentru 2026: &rdquo;Trei cupe de c&acirc;știgat!&rdquo;
Gigi Becali, obiective mărețe pentru 2026: ”Trei cupe de câștigat!”
Louis Munteanu pleacă: The New York Times a publicat suma afacerii și destinația atacantului
Louis Munteanu pleacă: The New York Times a publicat suma afacerii și destinația atacantului
Dinamo a făcut astăzi anunțul: &rdquo;Mulțumim!&rdquo;
Dinamo a făcut astăzi anunțul: ”Mulțumim!”
Răsturnare de situație &icirc;n cazul Drăgușin: anunțul italienilor
Răsturnare de situație în cazul Drăgușin: anunțul italienilor
Și-a părăsit țara natală pentru naționala Rom&acirc;niei! &rdquo;Ăsta este unul dintre motivele pentru care am plecat&rdquo;
Și-a părăsit țara natală pentru naționala României! ”Ăsta este unul dintre motivele pentru care am plecat”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cutremur la Liverpool! &rdquo;Cormoranii&rdquo; și-au dat afară antrenorul &icirc;n mijlocul sărbătorilor

Cutremur la Liverpool! ”Cormoranii” și-au dat afară antrenorul în mijlocul sărbătorilor

Gigi Becali anunță următorul transfer la FCSB: &rdquo;Plătesc!&rdquo;

Gigi Becali anunță următorul transfer la FCSB: ”Plătesc!”

FC Botoșani, doi atacanți de top pentru titlul &icirc;n Superligă, dar un cantonament de Liga 2!

FC Botoșani, doi atacanți de top pentru titlul în Superligă, dar un cantonament de Liga 2!

Dinamo aruncă bomba! Semnează și pleacă &icirc;n cantonament cu echipa

Dinamo aruncă bomba! Semnează și pleacă în cantonament cu echipa

Gigi Becali, fără ocolișuri: &rdquo;10 milioane aș da pe el! E fotbalist de rang &icirc;nalt&rdquo;

Gigi Becali, fără ocolișuri: ”10 milioane aș da pe el! E fotbalist de rang înalt”

Mutarea iernii! Elevul lui Cristi Chivu, gata să semneze cu Barcelona

Mutarea iernii! Elevul lui Cristi Chivu, gata să semneze cu Barcelona



Recomandarile redactiei
Louis Munteanu pleacă: The New York Times a publicat suma afacerii și destinația atacantului
Louis Munteanu pleacă: The New York Times a publicat suma afacerii și destinația atacantului
Gigi Becali, obiective mărețe pentru 2026: &rdquo;Trei cupe de c&acirc;știgat!&rdquo;
Gigi Becali, obiective mărețe pentru 2026: ”Trei cupe de câștigat!”
Gigi Becali anunța că va semna prelungirea, dar a venit mesajul de despărțire: &rdquo;FCSB nu a fost doar un club pentru mine!&rdquo;
Gigi Becali anunța că va semna prelungirea, dar a venit mesajul de despărțire: ”FCSB nu a fost doar un club pentru mine!”
Reghecampf, &bdquo;&icirc;ngropat&ldquo; &icirc;n bani: dezvăluirea arabilor
Reghecampf, „îngropat“ în bani: dezvăluirea arabilor
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
Alte subiecte de interes
Prima plecare a iernii de la Universitatea Craiova: Am discutat cu el
Prima plecare a iernii de la Universitatea Craiova: "Am discutat cu el"
Prima plecare a iernii de la Craiova! A prins doar trei meciuri și &icirc;și face bagajele pentru Costa Rica
Prima plecare a iernii de la Craiova! A prins doar trei meciuri și își face bagajele pentru Costa Rica
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Ciudățenie la ultimul transfer anunțat de Universitatea Craiova! Niciun cuv&acirc;nt despre țara de origine sau despre echipa de unde a venit
Ciudățenie la ultimul transfer anunțat de Universitatea Craiova! Niciun cuvânt despre țara de origine sau despre echipa de unde a venit
Cuba libre! Mijain Lopez a declanșat sărbătoarea la Havana: muzică, dans și băuturi fine &icirc;n onoarea legendei de la Jocurile Olimpice
Cuba libre! Mijain Lopez a declanșat sărbătoarea la Havana: muzică, dans și băuturi fine în onoarea legendei de la Jocurile Olimpice
CITESTE SI
Lovitură pentru Budapesta. Capitala Ungariei a fost retrogradată la &bdquo;junk&rdquo; de Moody #039;s. &bdquo;Risc mare de incapacitate de plată&rdquo;

stirileprotv Lovitură pentru Budapesta. Capitala Ungariei a fost retrogradată la „junk” de Moody's. „Risc mare de incapacitate de plată”

Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

protv Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

stirileprotv Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

Cum va fi vremea de Revelion și &icirc;n ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptăm&acirc;ni

stirileprotv Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!