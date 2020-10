Dezvaluiri BOMBA: GRIPA SPANIOLA la Dinamo! Contra, anunt in premiera despre HAOSUL din club: "N-au respectat ce au promis! Nici eu nu am luat niciun ban!"

Contra a vorbit deschis despre problemele de la Dinamo!

Antrenorul din Stefan cel Mare recunoaste ca n-a fost platit de la intoarcerea in Romania si ca promisiunile facute in momentul in care a semnat n-au fost respectate.

"Deocamdata, nu au fost respectate angajamentele. Se misca greu lucrurile in sensul asta. Momentam, proiectul nu functioneaza acolo unde ar trebui sa functioneze. Am discutii zilnic cu directorul sportiv si cu Pablo Cortacero, ma linistesc si spun ca nu vor fi probleme cu banii. Acum sunt, da. Unii au doua luni intarziere, eu am o luna si un pic. Nici eu nu am luat niciun ban de cand am venit.

Au adus ceva, dar putini. Primele salarii s-au dat, a fost o infuzie de 200 000 de euro. Apoi, zilele trecute, s-au platit niste bani din drepturile TV, au mai luat jucatorii niste bani. Infuzia aia mare, de care s-a tot vorbit, trebuie sa ajunga in club ca toata lumea sa se linisteasca", a spus Contra la emisiunea lui Ovidiu Ioanitoaia de pe gsp.ro.

Fostul selectioner e in continuare increzator in proiectul echipei: "Trebuie sa cred ca vor veni banii. Daca nu, atunci totul a existat doar din vorbe. Cand aduce cineva 12 jucatori cu salarii bune si foarte bune, plus 10 oameni in staff-ul administrativ, nu ar avea logica sa se strice totul din fasa. Trebuie sa fie bani. Deocamdata, nu vin. Pe mine ma tin rezultatele la echipa. Momentan, nu sunt. Ma preocupa cel mai mult rezultatele. Am fi meritat mai multe puncte, dar nu le avem. Vreau sa aduc un suflu nou pentru vineri, la meciul cu Astra."

Contra e constient ca-si joaca postul in doua zile: "Logic ca exista pericolul sa fiu schimbat. Daca ar fi sa nu castigam cu Astra, cineva ar putea sa considere ca trebuie sa schimbat antrenorul. Eu nu vreau sa renunt. Dar, daca vor continua aceste probleme si nu vor intra banii, nu are rost sa raman intr-un proiect in care mi s-a spus un anumit lucru si acel lucru nu se intampla."